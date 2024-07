Pulizia del viso per la pelle grassa: come farla?

Perché la pulizia della pelle grassa deve essere più attenta? La pelle grassa è una condizione che può essere peggiorata da fattori come alimentazione scorretta, ormoni e farmaci. Ecco perché la pulizia del viso richiede prodotti delicati, pensati non tanto per rimuovere il sebo quanto più per regolarlo.

Cosa usare per struccare la pelle grassa? Acqua micellare di alta qualità.

La doppia detersione coreana. Ogni tipo di pelle ha le sue esigenze, e la pelle grassa non è da meno. Inoltre, è importante definire quali sono gli elementi che la rendono tale. Per esempio l'acne, i comedoni e i punti neri si sviluppano più facilmente quando ci sono degli squilibri particolari negli ormoni, ma esistono davvero tanti motivi per cui i brufoli proliferano. In caso di acne grave, è importante evitare il fai da te e scegliere un prodotto prescritto dal dermatologo, poiché è molto facile peggiorare la situazione. Di norma, una pelle grassa ha bisogno di eliminare bene i residui di make-up e ristabilire l'equilibrio del sebo, senza tuttavia seccare eccessivamente la pelle. Le micelle dell'acqua micellare si legano alle particelle di grasso e trucco e le rimuovono dalla superficie. Detto ciò, quando si usa questo prodotto, è fondamentale rimuovere il trucco con un panno morbido in microfibra e, se necessario, risciacquare con acqua abbondante. Struccarsi è un passo fondamentale della routine quotidiana di pulizia, e la doppia detersione coreana può tornare utile a tutte le donne che hanno una pelle prona al sebo e spesso lucida, con tendenza acneica. Si comincia con una detersione a base oleosa per sciogliere anche il trucco waterproof. Il prodotto va massaggiato con le mani su tutta la superficie truccata del viso, e si noterà subito come il trucco comincia a "sciogliersi". A questo punto si rimuove il trucco con un panno in microfibra e si procede alla fase "acquosa" della doppia detersione coreana: questo step non solo rimuove gli ultimi residui di trucco, ma è perfetto per liberare la pelle dalle impurità. Questi prodotti a base d'acqua vengono spesso commercializzati sotto forma di spume, da massaggiare sulla pelle fino alla pulizia completa. Per approfondire: Pelle Grassa: cosa fare e cosa non fare

Come pulire la pelle grassa del viso? Detergi la pelle quotidianamente, meglio 2 volte al giorno, al mattino e alla sera.

la pelle quotidianamente, meglio 2 volte al giorno, al mattino e alla sera. Scegli un tonico senza alcol, ricco di antiossidanti e soprattutto pensato per lenire e calmare una pelle prona alla produzione di sebo. L'obiettivo è scegliere un prodotto delicato e intensamente idratante, ma non unto.

senza alcol, ricco di antiossidanti e soprattutto pensato per lenire e calmare una pelle prona alla produzione di sebo. L'obiettivo è scegliere un prodotto delicato e intensamente idratante, ma non unto. Se possibile, scegli solo prodotti senza profumazione (le profumazioni tendono a irritare la pelle e acuire i problemi di seboregolazione).

(le profumazioni tendono a irritare la pelle e acuire i problemi di seboregolazione). Esfolia la pelle del viso una volta alla settimana, scegliendo prodotti a base di acido salicilico ideali per riequilibrare la pelle grassa. Se dopo l'esfoliazione noti più brufoli del solito, probabilmente dovrai cambiare prodotto. Fatti consigliare dal dermatologo, se sei in dubbio.

la pelle del viso una volta alla settimana, scegliendo prodotti a base di acido salicilico ideali per riequilibrare la pelle grassa. Se dopo l'esfoliazione noti più brufoli del solito, probabilmente dovrai cambiare prodotto. Fatti consigliare dal dermatologo, se sei in dubbio. Anche se la pelle è grassa, non puoi non idratarla, specialmente di notte quando (secondo i principi della cronocosmesi) la pelle è più ricettiva ai principi attivi dei prodotti che applichiamo. Andrà benissimo un siero leggero o un gel ricco di antiossidanti e acido ialuronico. Chi ha una pelle lucida e tendente alla produzione di sebo deve scegliere prodotti indicati alle sue esigenze specifiche. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è indispensabile evitare di "seccare" la pelle con prodotti eccessivamente aggressivi, come per esempio il sapone del supermercato. Optiamo per detergenti con pH relativamente basso (circa 5.5 al massimo) e contenenti acidi della frutta a bassa concentrazione. "Seccare" la pelle grassa porta infatti la pelle ad autoregolarsi su livelli che andranno a peggiorare il problema del sebo. Quando il film protettivo naturale viene rimosso, la pelle comincerà a lavorare per produrne di nuovo, finendo invariabilmente per creare ulteriore grasso e, nei casi peggiori, brufoli.

Come eliminare il sebo in eccesso dal viso? La pelle usa il sebo per generare un filtro idrolipidico che svolge una funzione protettiva. Eliminarlo è impensabile e "seccare" la pelle grassa può portare a un peggioramento generale della situazione. Detto ciò, la pelle grassa e seborroica deve mantenersi idratata ed equilibrata: il sebo impedisce la formazione di ispessimenti come reazione alternativa della pelle al fine di proteggersi, ma tiene anche lontani i microrganismi dannosi. Se prodotto nelle giuste quantità, il sebo favorisce anche la pulizia dei pori e aiuta a rimuovere le cellule morte. Detto ciò, è possibile modificare la lista di prodotti (detergenti, creme idratanti e sieri) affinché vadano a rispettare le esigenze della pelle grassa, ma senza una corretta diagnosi dermatologica e un'alimentazione corretta, la pulizia del viso non farà mai il tanto sperato miracolo. Scegliamo di ridurre lo zucchero, l'alcol e i cibi ad alto contenuto glicemico, come salumi e formaggi. Sempre sotto indicazione di un nutrizionista, è importante limitare l'assunzione di carne rossa, ma senza eliminare del tutto i cibi che ti piacciono. Le privazioni provocano stress e quest'ultimo gioca un ruolo importante nella salute generale del corpo e della pelle. Per approfondire: Foruncolo o Foruncoli: cosa sono? Cause e trattamento