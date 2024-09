Pulizia del viso dopo l'estate: perché farla?

Pulizia del viso dopo l'estate: quanto è importante? La pulizia del viso dopo l'estate è molto importante per rigenerare la pelle danneggiata dal sole e altri fattori. Una pulizia profonda ti aiuterà a ottenere una pelle bella e luminosa. Dopo una lunga e calda estate al sole, questo trattamento viso può aiutare a invertire eventuali danni che potrebbero essersi verificati.

Perché dobbiamo fare la pulizia del viso dopo l’estate? Rigenera la pelle danneggiata;

Rimuove la pelle morta;

Dona luminosità e elasticità alla pelle;

Interviene su problemi come acne e eruzioni cutanee. Quando si verifica un danno solare, il nostro viso viene privato della sua naturale umidità, provocando la secchezza della pelle, dunque pelle morta che dovremo andare a rimuovere con la pulizia del viso. Non solo, essa interverrà sulle tante conseguenze che il sole provoca alla nostra cute, specie nei mesi estivi. Questo, infatti, avviene perché a causa dell'atmosfera calda, la nostra pelle inizia a rilasciare più sebo, un tipo di olio naturale che fornisce protezione. L'eccesso di sebo e la secrezione di sudore durante l'estate bloccano i pori della pelle e non consentono ad essa di respirare correttamente. Questi portano a vari problemi della pelle come acne, brufoli ed eruzioni cutanee. Non sottovalutiamo neanche il fattore invecchiamento cutaneo, sempre in allerta quando si parla dei raggi del sole. Non solo, seppure la pelle appaia in un primo momento più "oliosa" e, dunque, crediamo sia idratata, gli studi condotti dall'European Academy of Dermatology and Venereology dimostrano che dopo l'acclimatazione, l'idratazione della pelle diminuisce a causa dell'evaporazione del sudore. Dunque, la cute è di nuovo secca, in alcuni casi più di prima. Solo un'accurata pulizia del viso, con i prodotti adatti, può aiutarti. In caso di necessità, è meglio rivolgersi a un dermatologo, specie se si ha la pelle sensibile sempre a rischio di irritazioni. Per approfondire: Pulizia del Viso: fai da te e dall'estetista

Come trattare la pelle dopo l'estate? Con una pulizia profonda con prodotti delicati;

Esfoliando regolarmente;

Applicando una protezione solare;

Con un trattamento illuminante viso e occhi;

Con un trattamento rinfrescante per una pelle meno stanca. La beauty routine estiva e post estate richiede una serie di passaggi rispetto a quella classica: per il caldo la nostra pelle potrebbe diventare eccessivamente secca o al contrario grassa. È importante prestare particolare attenzione alla pulizia del viso, utilizzando prodotti delicati ma efficaci, come la schiuma detergente o il latte, per rimuovere ogni traccia di impurità. In questo modo, la pelle rimane fresca e luminosa e pronta per i prossimi passi della tua routine. Importante è la doppia detersione, per una azione in maggiore profondità. Un passaggio fondamentale è l'esfoliazione, che aiuta a rinnovare la pelle rimuovendo le cellule morte, rendendola più luminosa e morbida e contribuendo anche ad una maggiore resistenza dell'eventuale abbronzatura. Anche se l'estate è passata, continuiamo a usare la protezione solare, specie per le pelli delicate, che, oltre a proteggere, manterrà idratato il nostro viso. Procediamo con un trattamento illuminante, che ha lo scopo di migliorare l'aspetto del viso rendendolo più radioso, luminoso e giovane. Viene spesso utilizzato quando la pelle appare opaca, stanca o presenta macchie cutanee, con lo scopo di uniformare l'incarnato e ridurre le imperfezioni. Facciamo lo stesso con la zona occhi, che solitamente è una di quelle che risente maggiormente di queste temperature e dell'esposizione prolungata al sole. Infine, per contrastare la pelle secca e la sensazione di stanchezza è possibile ricorrere a trattamenti rinfrescanti. Per approfondire: Pulizia del viso: perché deve essere delicata?

Quanto spesso dobbiamo fare la pulizia della pelle? Una volta al giorno;

Di sera;

Tutto l'anno. La pulizia del viso andrebbe fatta ogni giorno, una volta al giorno, solitamente la sera. Non c'è un periodo dell'anno in cui dobbiamo farla e altri in cui è meno consigliato. Anzi, l'estate e le settimane che la seguono sono quelle in cui dobbiamo fare più attenzione, ma non possiamo sottovalutare neanche i rischi del freddo in inverno.

Quali sono i prodotti essenziali per la pulizia della pelle? Detergente;

Tonico;

Crema idratante;

Crema per gli occhi;

Esfoliante. Ci sono dei prodotti essenziali per la tua corretta pulizia del viso: si parte dal detergente, che deve essere delicato e indicato per il tuo specifico tipo di pelle. Il tonico è indispensabile, perché non basterà il sapone per rimuovere il trucco e lo sporco, e garantisce che l'equilibrio del pH della pelle non sia stato interrotto dall'acqua del rubinetto. La crema idratante è importante sempre, non solo quando abbiamo la pelle secca e poco idratata a causa del sole. La crema per il contorno occhi non dovrebbe mai mancare nella nostra beauty routine, specie dopo l'estate, quando questa zona è stata messa a dura prova dal nostro continuo strizzare gli occhi per evitare la luce del sole. Infine, come già illustrato, l'esfoliante è un punto di partenza davvero insostituibile se dobbiamo prenderci cura della pelle morta post abbronzatura e se vogliamo donare al nostro visto un aspetto nuovamente luminoso e fresco.