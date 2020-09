Prova Costume: Successo Garantito in 10 Tips

Introduzione Prova costume, un vero e proprio "spauracchio" per chi ama mostrarsi in forma nel periodo estivo. Sull'argomento esistono molte teorie, alcune valide altre meno, e soprattutto non mancano innumerevoli strumentalizzazioni a sfondo commerciale – ad esempio, diete a tema, attrezzi fitness, abbigliamento dimagrante, integratori ecc. Shutterstock In questo articolo, dopo una breve premessa sul tempo necessario – spiegandone le ragioni – ci concentreremo sui pochi consigli essenziali alla preparazione della prova costume. Dunque, quanto tempo ci serve per arrivare "belli" in spiaggia?