Quando Iniziare ad Allenarsi per la Prova Costume?

In pratica abitudini di questo tipo comportano, oltre che un aumento del peso corpore o (a carico della massa grassa ), un deficit anche per quello che riguarda l' efficienza totale – ad esempio, si accusa molta fatica nel fare anche solo una breve passeggiata o addirittura nel salire pochi gradini.

Tuttavia, quelli che rischiano di più dal punto di vista muscolo-scheletrico sono i lavoratori , che passano gran parte del tempo seduti (impiegati, autisti ecc) oppure in piedi (cassiere, commesse, baristi ecc) o ancora in posizioni scorrette .

Questo primo approccio non è certo performante e non consente di intervenire massicciamente sull'estetica nel breve termine.

I principianti o neofiti di cui sopra, alla prima esperienza in palestra "dovrebbero" iniziare necessariamente da un livello di allenamento base , ovvero di condizionamento iniziale , caratterizzato da un percorso abbastanza blando , con un impatto leggero , finalizzato all' apprendimento dei movimenti e delle posture corrette .

Fattore Dieta

Inulte mentire a sé stessi; senza dieta, la prova costume fallirà. Ma ancor più importanti di questa, rimarranno compromessi i parametri di composizione corporea, metabolici e funzionali.

Troppa massa grassa e pochi muscoli peggiorano, nel complesso, lo stato di salute propriamente detto– per fattori infiammatori, endocrini ecc.

Per dimagrire bisogna mangiare… prima! Ciò significa che il taglio calorico, comunque necessario per intaccare il tessuto adiposo, non deve durare troppo. Il limite è di tre mesi circa per una ipocalorica al 70% dell'energia che consentirebbe di mantenere il peso. Se il taglio è superiore (ad esempio 50%), converrebbe abbreviare il ciclo a 4-6 settimane – ma si tratta di metodi impegnativi e usati per lo più dagli agonisti.

Ricorrere a drastiche e inutili diete dell'ultimo momento consente sì una perdita di peso, ma anche a carico della massa magra e dell'acqua, con il rischio concreto a fine stagione di avere il cosiddetto effetto yo-yo, riacquistando oltre che il vecchio peso anche una percentuale di massa grassa maggiore rispetto all'inizio del lavoro.

Non dimentichiamo che l'allenamento è uno stimolo che determina stress per l'organismo che a sua volta ha bisogno del cosiddetto periodo di supercompensazione per poter recuperare e predisporsi a ricevere altri stimoli sensibilmente più intensi, avendo così un miglioramento graduale ed un adattamento positivo al tipo di lavoro richiesto. Tagliando troppo le calorie si comprometterebbe la super compensazione e si limitano i progressi, nel breve e nel lungo termine.

Ovviamente sarebbe più opportuno dilazionare il dimagrimento in un anno – se parliamo di 5 kg effettivi di adipe – susseguendo cicli di potenziamento muscolare della durata di 20 settimane a cicli di cutting di sole 5 settimane.

Questo sistema non vedrà, forse, scendere la lancetta dei chilogrammi prestabiliti, ma solo perché è cresciuta la massa muscolare – a seconda dell'obbiettivo: sedere più tondo ed alto, cosce affusolate, pettorali e braccia massicce, dorsali e spalle larghi ecc. Se invece l'obbiettivo numerico è stato raggiunto, complimenti, avete perso ben più adipe di quello che vi eravate prefissati!