Protezioni solari per capelli

L'arrivo dell'estate è sinonimo di giornate al mare a fare rinfrescanti bagni, a prendere il sole sul lettino, a giocare sulla sabbia. Ma prima di partire per le vacanze è bene ricordarsi anche della cura dei capelli.

Oltre ad acquistare le creme solari per non scottarsi ed evitare pericolori rischi per la pelle, è bene acquistare delle protezioni solari per capelli. Oli, spray da applicare su chiome bagnate o asciutte per non permettere ai raggi UV di rovinarle. L'esposizione prolungata al sole, infatti, rischia di bruciare e rendere secchi e sfibrati i capelli, costringendo - spesso - ad un taglio netto al ritorno dalle vacanze.

Con alcune accortezze, come i prodotti consigliati successivamente, però, la chioma resterà sana, nutrita e vigorosa. Ecco 5 protezioni solari per capelli consigliate dagli utenti Amazon per affrontare l'estate: