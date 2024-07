Protezione solare per il contorno occhi: perché usarla?

Come proteggere il contorno occhi dal sole? La pelle del contorno occhi rimane, anche d'estate e sotto il sole, la parte più delicata del viso. Proteggerla dal sole significa applicarvi la crema solare, possibilmente pensata quest'area specifica o, in alternativa, la crema solare per il viso. Proteggere gli occhi dal sole significa anche indossare occhiali da sole, meglio se con lenti polarizzate.

Perché non si mette la crema solare “regolare” nel contorno occhi? Può essere molto grassa e lasciare un effetto lucido;

Alcune creme solari non pensate per il contorno occhi sono molto aggressive, e possono provocare bruciori, lacrimazione o fare un effetto maschera. Il contorno occhi è un'area molto sensibile del viso. Oltre ad essere sollecitata dalla luce, poiché coinvolta nel movimento costante e quotidiano degli occhi, è anche un'area facciale in cui le ghiandole sebacee non sono presenti, e dunque il filtro idrolipidico è più sottile. Il contorno occhi ha bisogno di una protezione solare, possibilmente dedicata, al alto fattore di protezione. Il solare per il contorno occhi è delicato, spesso privo di profumazione e, soprattutto, si assorbe in fretta e non appiccia, né lascia quello spiacevole effetto lucido che potrebbe invece lascare un solare pensato per il corpo. Anche se non ci si espone al sole, gli esperti raccomandano sempre l'uso di una crema contorno occhi dedicata, da applicare esclusivamente in questa zona sensibile e altamente mobile, dove la formazione di rughe è più veloce (es: zampe di gallina e segni d'espressione). La crema solare pensata per il contorno occhi ha una formulazione leggera, non troppo diversa da quella di un normale contorno occhi, a cui però di aggiunge un fattore di protezione dai raggi UVA e UVB. Per approfondire: Cosa mettere sul viso prima della crema solare?

Si può applicare la crema solare viso al contorno occhi? In assenza di creme specifiche, sì, ma è sempre meglio avere un solare dedicato al contorno occhi. Gli esperti invitano ad acquistare creme solari differenti per il corpo e per il viso. In assenza di una terza crema, formulata per il contorno occhi, la crema solare viso è sicuramente meglio di una non applicazione. Nelle indicazioni di molti prodotti solari è indicato precisamente di evitare l'applicazione nella zona del contorno occhi. In questo caso è necessario optare per un prodotto separato, acquistabile in farmacia o in profumeria. L'ideale è che al suo interno siano contenuti gli antiossidanti e gli ingredienti antietà che amiamo applicare di solito (attenzione ai fotosensibilizzanti), con l'aggiunta di un SPF. Come sempre, prima di applicare un solare viso al contorno occhi è indispensabile fare una prova su una piccola porzione di pelle: se si avvertono bruciori o fastidi, è meglio recarsi subito in un negozio e acquistare una crema più adatta, meglio se sotto consiglio del dermatologo.

Quali sono i migliori solari per il contorno occhi? Solari in stick;

Texture molto leggera e non oleosa;

Inci ricco di filtri fisici e non chimici;

Rapido assorbimento;

Leggermente pigmentate, a piacere;

Fattore di protezione alto. La crema solare per il contorno occhi ha una formulazione delicata e, in alcuni casi, è arricchita da pigmenti che possono aiutare a coprire le imperfezioni o le occhiaie. In questo modo il prodotto assicura idratazione, nutrimento, copertura e soprattutto la protezione solare di cui abbiamo bisogno. Per approfondire: Protezione Solare: come sceglierla e usarla correttamente

Che fattore di protezione scegliere per il contorno occhi? Se sei al mare, è importante che il fattore di protezione del solare sia elevato, anche se ti reputi già sufficientemente abbronzata. Come ben sai, l'esposizione al sole, specie con scarsa protezione, è uno dei fattori principali dell'invecchiamento cutaneo precoce. Meglio optare per un SPF 50 o 50+. Se sei in città, o fuori stagione, puoi optare per formulazioni leggere, con tutti gli ingredienti che fanno bene alla pelle a cui si aggiunge un SPF 15 o 30, in base alle proprie esigenze.

Crema solare contorno occhi e occhiali da sole: meglio uno o l’altro? La soluzione più sicura è quella di usare entrambe le cose. L'occhiale da sole protegge il cristallino e gli occhi dai danni provocati dai raggi del sole e, in un certo senso, aiuta a proteggere il contorno occhi. L'applicazione di un buon solare per contorno occhi è tuttavia molto importante per evitare scottature in una zona così sensibile, e soprattutto proteggere l'area anche se ci troviamo in costante movimento.