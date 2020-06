Capelli al Sole - Protezione Solare dei Capelli

I raggi del sole, la sabbia, il vento e la salsedine rappresentano dei fattori di stress per la chioma: la fibra si danneggia, il colore naturale perde lucentezza e la capigliatura diventa indomabile. Il primo gesto per preservarne l'equilibrio, la forza e la bellezza in estate è quello di proteggere i capelli con oli, creme e spray specifici che contengano filtri UV ed offrano un extra di idratazione e nutrimento.

Perché proteggere i capelli dal sole?

I raggi del sole sono nemici della salute dei capelli: danneggiano il bulbo, situato nella parte più profonda del follicolo, e le punte.

Effetti del Sole in profondità

I bulbi svolgono un ruolo fondamentale per il metabolismo e lo sviluppo del capello. Quando vengono esposti a massicce dosi di radiazioni solari, questi passano da una fase attiva ad una passiva, con la conseguente perdita di forza. Come risultato, il capello s'indebolisce fino a cadere.

Il meccanismo è lo stesso che avviene per la pelle con la differenza che il danno non compare immediatamente (come nel caso, ad esempio, delle scottature). Ci vuole tempo, infatti, prima che i raggi UV inneschino il processo che determina una perdita di vitalità ed il diradamento che ne consegue. Se non si fa nulla per correre ai ripari, alla fine dell'estate e nel periodo autunnale, la perdita dei capelli può risultare più copiosa. Per questo è importante utilizzare i prodotti adatti, proprio come si fa con le creme solari.

Effetti del Sole in superficie

Per quanto riguarda il fusto, cioè la parte esterna e visibile del capello, il danno può essere ancora più evidente: senza protezione, i raggi del sole inaridiscono la fibra capillare e, nel tempo, portano ad una progressiva perdita della forza. Le squame di rivestimento del fusto si sollevano, rendendo i capelli secchi e crespi. Naturalmente, più capelli sono danneggiati in partenza, maggiore è l'azione del sole che lascia tracce evidenti fino alle punte, le quali tendono a spezzarsi.

Non va dimenticato poi che, in estate, l'alzarsi delle temperature determina un fisiologico aumento della sudorazione che comporta una variazione del pH del cuoio capelluto che più facilmente s'irrita. Nelle ore centrali della giornata, poi, i raggi infrarossi surriscaldano le radici e possono provocare una micro-infiammazione dei follicoli piliferi, che si pagherà in autunno con una caduta stagionale più abbondante.