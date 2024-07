Come non rovinare i capelli al sole? Se vogliamo goderci l'estate senza temere danni collaterali dobbiamo proteggere l'intera chioma con prodotti specifici. Applicare un olio protettivo, una soluzione SPF per capelli e risciacquare le lunghezze con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro e sale sono sicuramente buone abitudini, ma non le uniche. Scopriamo insieme nel dettaglio qualche tip in più.

Perché il sole rovina i capelli? Inficia la barriera protettiva;

Rende più deboli le cuticole;

Irrita il cuoio capelluto;

Sbiadisce il colore. Pur risultando piacevole e aiutandoci con la vitamina D, il sole a causa dei raggi ultravioletti può avere effetti negativi sui nostri capelli, soprattutto quando l'esposizione è eccessiva e non protetta. I raggi UV danneggiano le lunghezze violando la barriera protettiva esterna e causando la rottura delle proteine della cheratina, cosa che indebolisce le cuticole. Il risultato? Capelli più inclini alla rottura, spenti e sicuramente fragili con una maggiore probabilità di spezzarsi e di formazione di doppie punte. Oltre ai danni diretti alle proteine del capello, il sole ha impatti sul cuoio capelluto: l'esposizione prolungata potrebbe irritare la zona, specialmente se non protetta adeguatamente, con un cappellino e con prodotti specifici. Attenzione anche al colore: sia chi ha una tinta sia chi ha una chioma naturale, potrà notare come a cambiare le sfumature non sia solo la pelle ma anche le lunghezze che si sbiadiranno tendendo di più al biondo ma virando verso un giallo caldo. Per approfondire: Raggi Ultravioletti (UV): cosa sono? Effetti sulla pelle

Che effetto fa il sole ai capelli? Disidratazione;

Indebolimento e fragilità;

Aumento delle doppie punte;

Opacità;

Danni al cuoio capelluto. I danni dei raggi UV sono numerosi a partire dalla disidratazione: i capelli, esposti al sole, tendono a perdere umidità andando incontro ad una maggiore secchezza e fragilità. Anche un maggiore indebolimento con un aumento di capelli persi possono essere una naturale conseguenza. Attenzione poi alla comparsa di doppie punte che sono strettamente collegate a capelli rotti, danneggiati e con una minore idratazione. Chiome spente, opache e poco luminose sono un altro possibile effetto collaterale. Chiaramente il sole non è da considerare un nemico: fare il pieno di vitamina D aiuta pelle, capelli e benessere generale ma è importante sottolineare quanto l'utilizzo di prodotti con SPF e schermi di protezione e un'esposizione graduale siano di supporto. Per approfondire: Capelli al Sole - Protezione Solare dei Capelli

Come preparare i capelli all'estate? Tagliare le doppie punte

Nutrire i capelli con una hair routine idratante

Proteggere i capelli dal sole con solari

Non stressarli con strumenti di styling

Prestare attenzione ai danni di cloro e acqua salata

Seguire un'alimentazione bilanciata Sono diversi i metodi che possiamo utilizzare per preparare i capelli all'estate. Al primo posto mettiamo uno stile di vita equilibrato: attenzione quindi alle diete ipocaloriche che potrebbero togliere nutrimento al capello, meglio prediligere sempre un piano bilanciato. Prima di partire per le vacanze si possono mettere in piano alcuni stratagemmi: tagliare le doppie punte e dare una spuntatina per togliere la parte rovinata e poi fare trattamenti nutrienti per capelli spaziando dalle maschere a casa alla cheratina presso un salone specializzato. Quando ci si espone al sole, usare un olio solare è fondamentale. In più, sia in piscina sia al mare, risciacquare le chiome dopo il bagno aiuta a mantenere sani e forti i capelli. Attenzione come ultimo step all'asciugatura: proviamo a limitare l'utilizzo di piastre e altri strumenti di styling che stressano ulteriormente le lunghezze.

Cosa mettere sui capelli prima di andare al mare? Un solare protettivo ad hoc per capelli con SPF per proteggere dagli UV

Maschere e trattamenti ristrutturanti nei giorni che precedono la vacanza Ci sono due modi che possiamo utilizzare per proteggere i nostri capelli dai danni del sole. Poco prima dell'esposizione diretta al sole possiamo utilizzare un solare per capelli in grado di schermare lunghezze e punte dai danni dei raggi UV provando a limitare la fragilità, la secchezza e le altre problematiche. Proprio come facciamo per la pelle, possiamo anche iniziare in modo preventivo qualche giorno prima, in questo caso utilizzando maschere e trattamenti ad hoc con contenuti importanti di oli protettive e cheratina per rafforzare e proteggere.