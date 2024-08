Profumo per capelli: a cosa serve?

A cosa serve il profumo per capelli? Non potendo usare i profumi tradizionali che potrebbero rovinare la chioma, molte aziende hanno deciso di produrre dei profumi per capelli: le formulazioni, pensate per non appiccicare, aggredire o seccare le lunghezze, vanno a profumare e talvolta persino a nutrire grazie ad una formulazione. Il profumo per capelli serve quindi a profumare, idratare e nutrire, addirittura riuscendo a ravvivare donando luminosità senza appesantire.

Cosa mettere per profumare i capelli? Profumi per capelli

Olio per capelli

Lacca profumata Sono tre le opzioni principali che potresti adottare: il principale è sicuramente quello di usare un profumo per capelli; se ne trovano di numerosi, anche economici o delle migliori maison di profumeria internazionale, senza dimenticare le etichette di nicchia. Questi prodotti sono formulati e appositamente per questa tipologia di applicazione, attenzione invece ad evitare il profumo per il corpo che potrebbe seccare e danneggiare il capello. Altre alternative per profumare i capelli sono una lacca profumata, ideale per aiutare nello styling oppure un olio essenziale. Basteranno poche gocce, ad esempio di olio essenziale di lavanda, per migliorare il profumo della propria chioma e rinfrescarla dopo lo shampoo. Una buona idea è anche quella di utilizzare uno shampoo secco: aiuta a mantenere i capelli puliti e profumati più a lungo. Per approfondire: Come mascherare i capelli sporchi e farli sembrare puliti

Come fare per far profumare i capelli? Pulizia dei capelli con prodotti appositi in base al proprio tipo di capello

Impiego di maschere specifiche con aromi naturali gradevoli

Stile di vita curato con dieta equilibrata

Pulire accuratamente spazzole, pettini e altri strumenti di styling Soprattutto in estate, con il caldo e il sudore, i capelli possono aver bisogno di una rinfrescata più frequente: chiaramente lo shampoo quotidiano non è sempre la scelta migliore. La frequenza del lavaggio dipende da caso a caso ma ci sono delle alternative. Per far profumare i capelli, uno dei primi passi è prestare attenzione alla routine di pulizia, e quindi al modo in cui si lavano e ai prodotti che si utilizzano. Tutto parte dalla scelta di uno shampoo e di un balsamo di qualità, magari con all'interno ingredienti naturali e fragranze delicate ma allo stesso tempo percettibili. Aggiungere poi oli essenziali come quello di menta piperita o di lavanda ti aiuteranno a migliorare l'effetto finale. Se vuoi massimizzare l'effetto poi, ti suggeriamo di lavare i capelli utilizzando acqua tiepida e avendo cura di risciacquare bene i residui e gli accumuli. Utilizzare in più maschere ad hoc potrà aiutare: quelle a base di miele, yogurt o oli essenziali nutrano e profumano garantendo una migliore durata della piega. Ricorda in aggiunta che potrai utilizzare un profumo, in questo modo non appesantirai i capelli ma migliorerai la fragranza, rendendoli freschi più a lungo. Non dimenticare che lo stile di vita può fare la differenza: l'alimentazione influenza gli odori del nostro corpo e quindi anche quello dei capelli. Una dieta equilibrata migliora l'idratazione e il nutrimento mentre una eccessivamente ricca di grassi potrebbe far sporcare più rapidamente i capelli, rendendoli di conseguenza più unti e meno profumati. Un consiglio in più è quello di prestare attenzione alla pulizia di spazzole e pettini: proprio come facciamo per i pennelli trucco, anche in questo caso è importante che vengano igienizzati e detersi così da evitare che sporco o microbi si accumulino. Per approfondire: Perché lo Sport fa bene anche ai Capelli

Come si mette il profumo sui capelli? Dopo la piega applicare restando a distanza di 15 – 20 cm

Ripetere una o due volte al giorno Se ti stai chiedendo come mettere il profumo sui capelli deve sapere che il procedimento è rapidissimo: prendi il flacone e nebulizzalo mantenendo una distanza di 15-20 cm circa dalla tua testa. La fragranza si fissa alla fibra capillare e ti basterà ripetere una o due volte al giorno l'applicazione per una profumazione intensa. Come mostra uno studio, scegliere quello giusto è importante: non tutti sono uguali, è stato dimostrato come la presenza di cheratina nelle formulazioni possa aiutare a garantire una fragranza più intensa e duratura.

Come far durare il profumo sui capelli? Usare un prodotto di qualità

Spruzzarlo non solo sui capelli ma anche sugli strumenti di styling Oltre a usare un prodotto di qualità e ripetere l'applicazione, per far durare il profumo sui capelli potresti pensare di spruzzarlo sul pettine o la spazzola per poi utilizzare il tuo strumento di styling sulle lunghezze e ottenere il risultato desiderato.