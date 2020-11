Prodotti Rinforzanti per Capelli

In base alla specifica causa scatenante, esistono varie soluzioni utili a contrastare le situazioni che possono indebolire e stressare i capelli: dai trattamenti cosmetici ( shampoo , balsamo, maschere, lozioni e fiale) agli integratori alimentari da assumere per via orale . Queste cure intensive aiutano a ritrovare una chioma più forte e resistente.

Come per la pelle , infine, la capigliatura risente dello stress , delle abitudini alimentari poco sane e delle condizioni di salute generali del nostro corpo.

Le cause alla base dei capelli deboli e fragili possono essere molteplici, ad iniziare dall' uso scorretto di spazzole, piastre, arricciacapelli e phon . Se da un lato l'asciugacapelli e gli altri strumenti per la messa in piega sono i migliori alleati per ottenere uno styling perfetto e duraturo, dall'altro, se non utilizzati nel modo corretto, si corre il rischio di danneggiare i capelli . Per evitare stress eccessivi con l'asciugatura, è importante prima tamponare bene i capelli con una salvietta, premendo senza stropicciarli, in modo da togliere l' acqua in eccesso. Per quanto riguarda il flusso d'aria, l'asciugacapelli non andrebbe usato al massimo della potenza e del calore: magari si risparmia del tempo, ma si rischia di sfibrare i capelli e seccarli con l'apparecchio impostato al massimo delle sue possibilità. Meglio tenere il phon ad almeno 25 cm di distanza dalle chiome, mai a ridosso del capello. Regolare il phon a temperature più alte è possibile solo al bisogno e per pochi secondi (ad esempio, durante il brushing).

In molti casi, basta modificare alcune abitudini per evitare di sottoporre i capelli a situazioni di stress, che potrebbero comprometterne la resistenza:

Il primo passo per rimediare al problema dei capelli sfibrati e stressati consiste nel capire le cause e, successivamente, intervenire in modo mirato per eliminare il fattore scatenante e riportare il capello ad uno stato di salute ottimale. A questo scopo possono essere utili anche gli integratori alimentari a base di proteine e amminoacidi, minerali (magnesio, ferro, zinco, rame ), flavonoidi , vitamine ( B6 , B5, C ed E). Utili sono anche gli estratti fitoterapici ad attività riequilibrante (come la Serenoa repens ) e quelli depurativi (es. carciofo , tarassaco e cardo mariano ).

Kerastase Resistance Sé rum Thérapiste è un siero formulato in maniera specifica per capelli sfibrati e deboli, danneggiati e trattati. Il prodotto di Kerastase agisce direttamente sulla fibra capillare riparandola e rinforzandola. Questo siero svolge un ruolo importante anche in fase di asciugatura, perché si comporta come uno scudo per i capelli proteggendoli dalle alte temperature. Inoltre, aiuta a prevenire la formazione delle doppie punte e permette al capello di ritrovare lucentezza.

Per rigenerare i capelli stressati e spenti, è possibile completare la routine di cura con un trattamento intensivo, sotto forma di siero o crema da distribuire sulle lunghezze. Queste formule risanano la struttura del capello, rendendola più compatta, grazie alla presenza di ingredienti come cellule staminali vegetali, ceramidi , cheratina , olio di Argan e vitamina E .

Il tempo di applicazione, generalmente di almeno un minuto per il balsamo e di circa cinque-dieci minuti per la maschera, dovrebbe rispettare le indicazioni del produttore, in modo tale da lasciare agire gli ingredienti funzionali .

Per massimizzare l'efficacia dello shampoo, il programma di cure intensive per rinforzare i capelli prevede l'uso regolare di balsami o maschere complementari. Nello specifico, il balsamo apporta idratazione e districa, proprio perché apporta elementi protettivi e nutrienti al fusto; la maschera restituisce corpo e vitalità ai capelli fragilizzati, apportando principi attivi concentrati. Miele , pappa reale , propoli , oli vegetali e vitamine riparano con dolcezza le carenze della fibra, rendendola più forte ed elastica.

Per un loro corretto uso, basta versare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e distribuirla sui capelli bagnati. Per favorire la detergenza occorre massaggiare il cuoio capelluto in senso circolare, passando dalla fronte alle tempie, quindi alla nuca. Un buon massaggio aiuta, inoltre, a riattivare il microcircolo del sangue , che, a sua volta, favorisce l'ossigenazione e il turn-over cellulare, conferendo ai capelli elasticità e vigore. In seguito, la testa deve essere risciacquata abbondantemente con acqua tiepida. Questa fase è molto importante: bisogna evitare che residui di detergente permangano, in quanto potrebbero causare irritazioni e rendere opaca la capigliatura.

Lo shampoo rinforzante rappresenta un aiuto comodo e mirato per preservare la bellezza della chioma. Questi detergenti sono generalmente ultra-delicati o specifici per i capelli fragili e sono dotati di pH alcalino per evitare che si sollevino le squame che rivestono il fusto.

L'olio per capelli è ricco di vitamine e minerali che vantano un potere altamente idratante, oltre ad ottime proprietà restitutive e riparatrici.

L'olio esercita un'azione protettiva e nutriente laddove il capello risulta rovinato o fragilizzato: ripristinando le riserve di acqua e grassi, il prodotto ristruttura e rafforza le proteine della fibra capillare, come la cheratina, prevenendo l'inaridimento del fusto e delle punte. Il risultato è una chioma più morbida e rivitalizzata. L'olio per capello può essere utilizzato prima o dopo la messa in piega, per disciplinare, oppure una volta a settimana, come impacco pre-shampoo da lasciare in posa almeno mezz'ora.

Olio di Argan e Cocco

Il siero riparatore di ELBBUB è pensato per favorire il benessere di capelli, unghie e pelle. La formula si basa su due ingredienti molto utili quando si parla di salute dei capelli: olio di cocco e argan. In particolare, grazie alla presenza di Vitamina E, questo olio è particolarmente adatto a coloro che hanno capelli stanchi e sfibrati. L'olio di Argan, inoltre svolge anche un ruolo protettivo delle chiome, perché è ricco di omega 3 e omega 6, acidi grassi che giocano un ruolo importante.

Termoprotettori

Prima dell'asciugatura, quando i capelli sono umidi, quindi più soggetti a rovinarsi, buona regola è usare i protettore termico. Questi cosmetici sono studiati in modo specifico per creare una barriera mentre si usa il phon o, successivamente, proteggere i capelli dalle alte temperature delle piastre termiche per lisciare o arricciare i capelli.

I termoprotettori sono utili anche per prevenire le doppie punte e per rinsaldare le squamette superficiali, ripristinando la luminosità della chioma ed aiutando a tenere sotto controllo il crespo.

Fiale e Lozioni Rinforzanti

Le lozioni e le fiale rinforzanti sono soluzioni cosmetiche indicate per rivitalizzare e rinforzare le chiome particolarmente deboli o stressate.

Le loro formule sono arricchite con sostanze nutritive necessarie per stimolare la fisiologica attività del follicolo e rinforzare il fusto dei capelli. Tra i principali ingredienti utilizzati rientrano: estratti vegetali, vitamine (B6, PP e pantenolo), sali minerali e oligoelementi (come zinco, ferro e rame), aminoacidi e complessi molecolari energizzanti. Un buon trattamento rinforzante sotto forma di fiale o lozioni migliora, quindi, lo stato della chioma nei periodi di maggiore stress, rendendoli più corposi e facendoli "apparire" visivamente più sani.

Generalmente, questi trattamenti vanno applicati con una leggera pressione sulle radici, dopo aver lavato i capelli e prima di procedere all'asciugatura. Se viene abbinato un massaggio allo scalpo, poi, il prodotto può risultare più performante, in quanto viene stimolata la microcircolazione e viene favorito l'assorbimento delle sostanze funzionali.

Keramine H: Fiale Avorio

Le fiale avorio di Keramine H sono un prodotto specifico per chi ha i capelli deboli e secchi che tendono quindi a spezzarsi con estrema facilità. La formula di Keramine H è basata su cheratina e aminoacidi ed è da considerarsi un trattamento intensivo. L'azione della cheratina è principalmente quella di rinforzare il fusto, mentre gli aminoacidi agiscono sulla radice del capello. La fiala andrebbe applicata una volta a settimana dopo lo shampoo, quando i capelli sono ancora umidi e non è necessario risciacquarla.