Sapevi che esistono esercizi e strumenti che possono aiutare a migliorare l'aspetto del viso, prevenendo i segni del tempo e stimolando i muscoli? Parliamo della ginnastica facciale , che mira essenzialmente a mantenere la pelle del viso giovane e tonica. Possiamo praticarla ogni giorno con piccoli esercizi ma possiamo anche dedicare un po' più di tempo usando prodotti specifici. Scopriamo come farla.

La ginnastica facciale consiste in una serie di esercizi mirati a rafforzare i muscoli del viso e a stimolare la microcircolazione . Il viso è composto da decine di muscoli che, come quelli del resto del corpo, possono essere tonificati con un regolare allenamento.

Come fare gli esercizi?

La ginnastica facciale può essere praticata ovunque e non richiede molto tempo. Ecco alcuni consigli per iniziare.

Esercizi manuali

Usa le mani per esercitare una leggera pressione sui muscoli del viso. Ad esempio, per tonificare gli zigomi, posiziona le dita vicino agli angoli della bocca e spingi verso l'alto, mantenendo la posizione per qualche secondo.

Uso di strumenti specifici

Roller: scorri il rullo sulla pelle seguendo movimenti dal basso verso l'alto e dal centro del viso verso l'esterno. Aiuta a ridurre il gonfiore e a migliorare l'assorbimento dei prodotti skincare

utilizza la pietra con movimenti decisi ma delicati lungo la mascella, gli zigomi e la fronte.

In questo video Veronica Rocca propone due movimenti facili per trattare la zona delle rughe naso-labiali, sia con il Gua Sha che con le mani.

In questo video tutorial, invece, Martina Bindi ci fa vedere come fare un trattamento viso completo con il gua-sha a cuore.

Gym ball per il viso

Posiziona la pallina tra i denti o in specifici punti del viso e applica una leggera pressione. Questo esercizio tonifica i muscoli e migliora la loro elasticità. In questo video Michela Morace ci mostra come usare una face ball!

