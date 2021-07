Prodotti Anti Macchie: Cosmetici per Schiarire e Prevenire le Macchie

Macchie della Pelle: Cosa Sapere Le macchie scure della pelle sono uno dei segni più evidenti dell'età che passa, ma non solo. Accanto alle iperpigmentazioni che compaiono dopo i 50 anni sui punti esposti (lentigo o macchie solari), come il viso, il décolleté e le mani, c'è il melasma. Quest'ultimo consiste in una discromia che interessa la fronte, gli zigomi e il labbro superiore e può presentarsi anche in giovane età. In ogni caso, il risultato è lo stesso: le macchie scure tolgono uniformità al colorito e luminosità all'incarnato e spesso vengono percepite come un problema, che infastidisce forse ancor di più delle rughe. Cosa Sono le Macchie Scure? Le macchie scure sono iperpigmentazioni cutanee, cioè accumuli di melanina (pigmento prodotto dai melanociti, responsabile del naturale colore alla pelle) che si presentano come chiazze rotondeggianti, più o meno estese, di colore bruno-marrone soprattutto sulle aree esposte. Questo inestetismo cutaneo è piuttosto frequente e come altri segni correlati al passare del tempo costituiscono spesso una conseguenza del photoaging, ovvero dell'invecchiamento cutaneo associato ai danni da radicali liberi e alle prolungate esposizioni solari. Con l'avanzare dell'età, infatti, la pelle tende a divenire più suscettibile agli effetti delle radiazioni UV: il processo di rinnovamento cutaneo rallenta insieme a quello di eliminazione del pigmento che si accumula, formando la macchia. La funzionalità dei melanociti viene influenzata, poi, dalle alterazioni ormonali (gravidanza, menopausa) aumentando la fotosensibilità, quindi il rischio di macchie. Altri fattori che possono predisporne la comparsa comprendono la genetica, le infiammazioni, l'uso di prodotti cosmetici inadeguati e l'assunzione di particolari farmaci, come antibiotici e contraccettivi orali. Dal punto di vista istologico, gli accumuli di melanina che determinano la formazione delle macchie cutanee possono essere localizzati a diversi livelli della pelle: nel derma, nell'epidermide o in entrambi gli strati. Fortunatamente, gli accumuli di melanina, si possono attenuare e prevenire con i cosmetici. L'approccio deve essere scelto in relazione al tipo di macchie scure e alla loro profondità.

Cosmetici contro le Macchie: Cosa Sono? Quando l'ipermelanosi, cioè l'accumulo di melanina, si manifesta sotto forma di un semplice inestetismo, i prodotti cosmetici costituiscono un valido supporto per contrastare la formazione e rendere meno visibili le macchie presenti sulla superficie cutanea. Per definizione, questi cosmetici non svolgono un'azione farmacologica, ma possono sicuramente aiutare, in diversa misura: Proteggendo preventivamente la cute dall'azione dei raggi solari e da altri fattori ambientali;

la cute dall'azione dei raggi solari e da altri fattori ambientali; Incrementando l'effetto barriera , utile soprattutto per non compromettere l'efficacia della terapia indicata dal dermatologo;

, utile soprattutto per non compromettere l'efficacia della terapia indicata dal dermatologo; Modificando l'aspetto delle discromie più evidenti, rendendole meno scure. Principi attivi come gli estratti di melograno e liquirizia, vitamine (come la C, E e B3) tengono sotto controllo i disordini della pigmentazione. Nei cosmetici, si trovano anche alfa-idrossiacidi (AHA) che esfoliano e filtri solari ad azione preventiva. Meccanismi d'Azione Prodotti Anti Macchie: Quali Scegliere e Perché Restando nell'ambito dermocosmetico e tralasciando le iperpigmentazioni espressione di patologie che necessitano sempre dell'intervento del dermatologo, l'approccio al semplice inestetismo prevede le seguenti strategie: Fotoprotezione: oltre a prevenire i danni dovuti all'azione delle radiazioni UV, i prodotti solari limitano la produzione fotoindotta di melanina, contrastando l'ulteriore imbrunimento della zona. Per rinforzare la prevenzione è importante, quindi, applicare cosmetici contenenti filtri solari ad alto assorbimento ed elevato spettro di azione (UVA/UVB). Esfoliazione: i prodotti esfolianti favoriscono il distacco degli strati più superficiali dell'epidermide, eliminando le impurità e le cellule morte presenti sulla superficie della cute. In tal modo, viene asportata anche la melanina contenuta negli strati superiori dell'epidermide, schiarendo, come conseguenza, le macchie per asportazione del pigmento superficiale. Questo è uno dei principali meccanismi d'azione degli AHA, come l'acido mandelico; l'applicazione topica di questi composti riduce efficacemente la visibilità delle macchie cutanee senza influire sulle loro dimensioni o quantità. Azione antiossidante: la melanogenesi si basa su processi ossidativi, pertanto l'utilizzo di sostanze ad attività capace di contrastare i radicali liberi può essere di aiuto nel trattamento delle macchie della pelle. Inibizione della biosintesi della melanina: alcune sostanze contrastano la melanogenesi, inibendo l'enzima tirosinasi, responsabile della trasformazione della tirosina negli intermedi necessari per la sintesi del pigmento melaninico. Agire sull'attività di questo enzima o sulla sua formazione è pertanto la strategia vincente per ottenere un'efficace depigmentazione cutanea. L'effetto depigmentante può essere ottenuto solo con trattamento continuativo, a lungo termine e seguendo opportuni accorgimenti (nota: alcune sostanze schiarenti e leviganti possono generare effetti collaterali, principalmente irritanti).