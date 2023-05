Prodotti Anti Macchie: Cosmetici per Schiarire e Prevenire le Macchie

In ogni caso, il risultato è lo stesso: le macchie scure tolgono uniformità al colorito e luminosità all'incarnato e spesso vengono percepite come un problema, che infastidisce forse ancor di più delle rughe .

Le macchie scure della pelle sono uno dei segni più evidenti dell'età che passa, ma non solo. Accanto alle iperpigmentazioni che compaiono dopo i 50 anni sui punti esposti ( lentigo o macchie solari ), come il viso, il décolleté e le mani , c'è il melasma . Quest'ultimo consiste in una discromia che interessa la fronte, gli zigomi e il labbro superiore e può presentarsi anche in giovane età.

Cosmetici contro le Macchie: Cosa Sono?

Quando l'ipermelanosi, cioè l'accumulo di melanina, si manifesta sotto forma di un semplice inestetismo, i prodotti cosmetici costituiscono un valido supporto per contrastare la formazione e rendere meno visibili le macchie presenti sulla superficie cutanea. Per definizione, questi cosmetici non svolgono un'azione farmacologica, ma possono sicuramente aiutare, in diversa misura:

Proteggendo preventivamente la cute dall'azione dei raggi solari e da altri fattori ambientali;

la cute dall'azione dei raggi solari e da altri fattori ambientali; Incrementando l'effetto barriera , utile soprattutto per non compromettere l'efficacia della terapia indicata dal dermatologo;

, utile soprattutto per non compromettere l'efficacia della terapia indicata dal dermatologo; Modificando l'aspetto delle discromie più evidenti, rendendole meno scure.

Principi attivi come gli estratti di melograno e liquirizia, vitamine (come la C, E e B3) tengono sotto controllo i disordini della pigmentazione. Nei cosmetici, si trovano anche alfa-idrossiacidi (AHA) che esfoliano e filtri solari ad azione preventiva.