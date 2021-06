Prodotti Anti Brufoli: Perché e Come Sceglierli? Quando e Come Usarli

Prodotti Anti Brufoli: Cosa Sono I prodotti anti brufoli costituiscono dei rimedi efficaci per contrastare l'insorgenza dei foruncoli e minimizzarne i sintomi associati, come rossore locale e discomfort cutaneo. Questi cosmetici permettono di affrontare il problema delle imperfezioni cutanee sin dalla giovane età e possono essere suddivisi convenzionalmente in due macrocategorie: Prodotti anti brufoli d'emergenza : rappresentano un rimedio S.O.S. utile per controllare le manifestazioni dei foruncoli che insorgono occasionalmente , accelerandone il processo di guarigione. Ne sono esempi patch (cerotti), stick e penne spot-on , ad azione mirata, contenenti gel o soluzioni contro i brufoli. Si tratta di cosmetici ad azione immediata, molto pratici da applicare: gli ingredienti attivi velocizzano la maturazione dell'inestetismo che si presenta sporadicamente. Il risultato? Il brufolo scompare entro 72 ore dall'applicazione.

Prodotti anti brufoli per pelli a tendenza acneica: sono cosmetici indicati nei casi in cui l'insorgenza delle imperfezioni sia cronica; si tratta di veri e propri prodotti di trattamento che agiscono sulle eruzioni cutanee, diminuendo la portata dei sintomi e controllandone il peggioramento nel tempo. Questa tipologia di prodotti anti brufoli regolarizzano e riequilibrano le pelli problematiche soggette ad acne e quelle miste o grasse predisposte alle impurità, alla produzione abnorme di sebo (secreto oleoso che normalmente forma un sottile strato protettivo sulla cute), il quale può accumularsi nei pori, ostruendoli. Possono essere utilizzati in combinazione ai farmaci anti acne indicati dal dermatologo o nei periodi di mantenimento, tra un ciclo di terapia e l'altro. La gamma di prodotti anti brufoli è completata da detergenti specifici per contrastare le impurità e le imperfezioni cutanee nell'ambito della skin care routine.

Brufoli: Perché si Formano? Un brufolo è un'imperfezione cutanea causata da una reazione infiammatoria, che si sviluppa in corrispondenza di un follicolo pilo-sebaceo. Questo inestetismo della pelle si manifesta come un rilievo arrossato e purulento, talvolta doloroso. I brufoli rappresentano una tipica manifestazione dell'acne, ma la loro insorgenza può dipendere anche da svariati fattori predisponenti, quali sbalzi ormonali, errata cura della pelle ed alimentazione sregolata. Possono scatenare l'esacerbazione dei brufoli anche i periodi particolarmente impegnativi e stressanti a livello mentale e fisico. I brufoli possono interessare chiunque, uomini e donne, indipendentemente dall'età. Piccoli accorgimenti quotidiani possono limitare la loro comparsa. Pur non risparmiando altre zone del corpo, i brufoli interessano soprattutto il viso, la fronte, la schiena, il decolleté, l'inguine e le ascelle. L'acne interessa generalmente zone di cute dove ci sono più ghiandole sebacee, come volto e parte alta del torace. Acne in Breve L'acne è una manifestazione infiammatoria cutanea che interessa il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee che, funzionando più del normale, provocano un'aumentata secrezione di sebo (cioè un secreto oleoso che normalmente forma un sottile strato protettivo sulla cute). Alla base del disturbo, inoltre, vi è una contemporanea cheratinizzazione del dotto sebaceo, dovuta all'iperattività degli androgeni (ormoni sessuali maschili presenti in piccole quantità anche nel corpo femminile). Il sebo frammisto a cellule cornee si accumula nel follicolo, creando una sorta di "tappo", che impedisce al secreto stesso di defluire all'esterno. Si forma così il comedone aperto, più comunemente conosciuto come punto nero, che costituisce la lesione primitiva dell'acne. L'infiammazione dei comedoni chiusi si manifesta con una papula arrossata, lievemente rilevata, alla quale può sovrapporsi una pustola (cioè un brufolo). L'estensione del processo in profondità provoca la formazione di noduli e cisti. In tal modo, si distinguono varie tipologie di acne

Come si usano I prodotti anti brufoli siano essi trattamenti cosmetici quotidiani o soluzioni express devono essere applicati seguendo attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Le formulazioni di questi prodotti possono essere, infatti, diverse e possono necessitare di alcune accortezze. Per esempio, alcuni cosmetici contro i brufoli non vanno usati più di quanto indicato sulla confezione, in quanto potrebbero sensibilizzare la pelle, rendendola facilmente irritabile; altri prodotti non vanno applicati su cute lesa e/o già irritata.

A cosa prestare attenzione I prodotti anti brufoli non possono essere considerati dei rimedi risolutivi per queste impurità, se si manifestano in modo ricorrente o cronico. La pelle a tendenza acneica va gestita, infatti, con specifici trattamenti estetici, farmacologici e/o dermatologici di varia natura. Possibili Effetti Indesiderati e Controindicazioni Normalmente, i prodotti formulati per contrastare i brufoli sono ben tollerati. Tuttavia, nelle persone con pelli particolarmente sensibili, l'applicazione del prodotto può indurre il manifestarsi di alcuni effetti indesiderati, come prurito, rossore e bruciore. Se la cute è reattiva e facilmente irritabile, poi, non è da escludere la possibile comparsa di fenomeni allergici. Benché non esistano controindicazioni specifiche, l'uso dei prodotti anti brufoli è sconsigliato in persone con disturbi cutanei e patologie quali rosacea, eczemi e psoriasi.