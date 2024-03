Macchie cutanee dopo i 40: prevenzione e cure Dopo i 40 anni iniziamo a notare sulla nostra pelle quelle che in gergo vengono chiamate macchie dell'età o anche lentiggini solari senili. Generalmente parlando appaiono su mani, viso, braccia e spalle. Il motivo? La costante esposizione ai raggi solari. Un processo prolungato nel corso degli anni, che generalmente dopo gli "anta" inizia a presentare il conto. Di seguito riportiamo dei consigli utili per trattare queste macchie cutanee con delle metodiche specifiche. Al tempo stesso consigliamo alcune routine da attuare per prevenire tale comparsa. Vi ricordiamo inoltre di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Come riconoscere le macchie cutanee Forma ridotta;

Colorazione marrone;

Colorazione grigia;

Colorazione nera;

Comparsa sulle mani;

Comparsa sul viso;

Comparsa sulle spalle;

Comparsa sulle braccia;

Diametro da pochi millimetri a 1 centimetro. Un tempo si guardava a queste macchie della pelle come a campanelli d'allarme per problematiche epatiche. Le si chiamava macchie del fegato. Oggi invece si hanno più informazioni in merito e sappiamo di cosa si tratta, come trattarle e prevenirle. Nello specifico parliamo di porzioni della nostra cute con una maggiore pigmentazione. È dunque presente una concentrazione di melanociti (le cellule responsabili del colore della nostra pelle) ritenuta anomala. La loro apparizione non dovrebbe spaventare, nel caso in cui si rispettino le caratteristiche indicate. Possono somigliare a lesioni muscolari ma non lo sono. Ciò non toglie che una visita dermatologica possa far bene, soprattutto dopo la soglia dei 40. Per approfondire: Macchie sulla pelle del viso: tipologie e cause. Come eliminarle?

Come trattare le macchie cutanee? La prevenzione a volte non basta, così la comparsa e l'aumento delle macchie cutanee può far sentire il bisogno di trovare uno o più modi per trattarle. La verità è che tutto inizia dalla cura della pelle, a partire da quelle che sono le esigenze di pulizia. La pelle va detersa con cura e delicatezza, usando prodotti ad hoc che tengano conto delle sue peculiarità. La corretta pulizia del viso dopo i 40 anni prevede l'uso di prodotti senza solfati, ricchi di idratanti e struccanti a base di oli naturali. Altrettanto utile è l'esfoliazione, che in seguito alla comparsa di macchie cutanee deve essere enzimatica, perché uno scrub meccanico non basta: occorre agire più in profondità. Va anche aumentato l'assorbimento delle sostanze attive da applicare quotidianamente, optando per sieri e maschere schiarenti e antiossidanti, che vadano a levigare e uniformare la pelle (come quelle a base di Vitamina C) e inserendo nella propria skincare routine anche sostanze come l'acido glicirretico, l'acido azelaico, l'acido cogico e l'acido glicolico, che alterano il processo che forma la melanina. Infine, è consigliato l'uso di cosmetici a basso peso molecolare che impediscono il trasferimento della melanina in superficie e attenuano le macchie già presenti.