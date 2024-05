Perché usare una protezione solare sulle labbra?

La pelle non protetta corre un rischio maggiore d'incorrere nelle scottature solari e nei sintomi fastidiosi che le accompagnano, per non parlare d' invecchiamento precoce fino al cancro della pelle. Eppure un' area spesso trascurata sono le labbra , che meritano pari protezione e attenzione, soprattutto per il fatto che sono più maggiormente suscettibili ai fattori esterni dannosi, inclusi i raggi UVA e UVB che il sole emette.

Ciò significa che le labbra sono sensibili alle scottature e ai danni causati dal sole, ma non solo: le radiazioni UV sono il principale fattore di rischio per il cancro alle labbra . Un modo per ridurre il rischio è utilizzare un balsamo per le labbra con SPF.

Sappiamo che l'SPF è essenziale per proteggere la nostra pelle, ma perché è essenziale per le nostre labbra? La pelle delle labbra è molto sottile e delicata . Pertanto, questa pelle tende a subire danni più spesso e più facilmente rispetto, ad esempio, alla pelle del braccio . Inoltre, mangiamo e beviamo frequentemente, il che significa che è più probabile che l'SPF che applichiamo venga eliminato rispetto a qualcosa che potremmo mettere sul nostro viso.

Le protezioni solari per labbra con SPF vanno oltre il semplice burrocacao in stick. Si tratta di veri e propri sono cosmetici "multitasking" che proteggono dai danni UV mentre nutrono le labbra in modo che appaiano più sane e idratate.

Le labbra non protette sono anche a rischio di sviluppare cheilite attinica (gergalmente nota come "labbro del marinaio"), dove la pelle è costantemente screpolata, squamosa e secca.

Se non si utilizza quotidianamente un prodotto per le labbra con protezione solare, i raggi UV possono causare secchezza, labbra screpolate e scottature .

Applicare un prodotto per le labbra che contenga un SPF è utile per la salute generale delle labbra. Uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere le labbra è utilizzare un balsamo per le labbra o un altro prodotto per labbra che contenga un fattore di protezione solare .

Per cominciare, assicurarsi di indossare abbastanza prodotto da coprire l'intera superficie delle labbra. Tuttavia, indossarlo all'inizio della giornata non è sufficiente per una protezione che dura tutto il giorno: è necessario riapplicare la protezione solare durante il giorno. Se si suda o si fa il bagno in piscina o al mare, riapplicare il balsamo per labbra con protezione solare ogni 40 minuti.

Il cancro della pelle non discrimina. Qualcuno che è sano, mangia bene, fa esercizio fisico e dorme a sufficienza può contrarre il cancro della pelle con la stessa facilità di chiunque altro. Un gesto semplice come applicare un balsamo per le labbra con protezione solare può aiutarti a proteggere le labbra e prevenire ustioni e danni alla pelle che possono successivamente evolvere in un tumore al cancro della pelle.

Oltre alle loro capacità di protezione solare, la maggior parte dei prodotti per labbra SPF contengono umettanti che idratano le labbra, come acido ialuronico , ceramidi, glicerina o emollienti come olio di cocco , burro di karitè e petrolato per un effetto ammorbidente.

Ogni quanto applicarlo?

Quanto spesso riapplicare i prodotti per labbra SPF?

Per una protezione ottimale delle labbra, utilizzare quotidianamente i prodotti per labbra con un SPF pari o superiore a 30 e riapplicarli ogni due ore, se non prima: se si tende frequentemente ad inumidirsi le labbra, il prodotto andrebbe riapplicato più spesso. Se si trascorre la giornata all'aria aperta, assicurarsi di applicare un fattore di protezione solare per le labbra 30 minuti prima di uscire, ricordando che è importante proteggere le labbra tutto l'anno dal cancro della pelle e dai danni del sole, non solo durante l'estate o le giornate calde. Le radiazioni UV sono presenti 365 giorni all'anno, sebbene i prodotti per labbra SPF siano essenziali durante i mesi estivi.

Quando applicare la protezione solare per le labbra?

A meno che il proprio dermatologo non consigli di evitare prodotti per labbra con SPF a causa di accertata reattività a uno o più ingredienti con cui è formulato o per labbra estremamente secche o screpolate che richiedono più idratazione, si dovrebbe applicare la protezione ogni giorno.