Perché usare il burro struccante? Il burro struccante è un prodotto naturale arricchito di burri e oli che deterge la pelle in profondità rimuovendo ogni residuo di trucco, persino quello waterproof. Questo cosmetico è adatto alla skincare notturna regalando idratazione e detergendo con delicatezza ma in modo impeccabile.

Cos’è il burro struccante? Come abbiamo accennato il burro struccante è un prodotto per la detersione del viso. Si presenta sotto forma solida ed è generalmente contenuto in barattolini simili a quelli delle creme viso che permettono di prelevarne facilmente piccole quantità. Una volta applicato sulla pelle il prodotto (proprio come quello alimentare) si scioglie per via del calore, trasformandosi in olio. La sua formulazione è ricca: nell'INCI si trovano oli naturali come quello di cocco, di argan, di neem o di albicocca, oltre che burri come quello di karitè. Il suo obiettivo è quello di rimuovere accuratamente lo sporco seguendo il principio della doppia detersione: una volta applicato andrà poi risciacquato usando il consueto detergente viso, per cancellare ogni traccia di impurità. Risulta una scelta ideale per chi ha la pelle secca o sensibile, poiché deterge senza seccare o irritare. La skincare routine con questo prodotto rende il viso morbido, idratato, pronto all'applicazione di trattamenti e agli step successivi.

Come struccarsi con il burro struccante? Si preleva una piccola parte di prodotto;

Si applica sulla pelle asciutta;

Lo si massaggia su ogni zona del viso con movimenti circolari;

Si risciacqua con il detergente e si procede con il tonico. Per struccarsi correttamente con il burro struccante, inizia prelevando una piccola quantità di prodotto, sufficiente a coprire il viso. Applica il burro direttamente sulla pelle asciutta: così darai modo al prodotto di sciogliere meglio il trucco. Massaggialo delicatamente su tutto il viso con movimenti circolari, in modo da stimolare la pelle e favorire la rimozione delle impurità. Devi sapere che puoi usarlo su tutto il viso: occhi e labbra comprese poiché la sua formula è delicata e pensata per trattare le zone più sensibili. Dopo aver massaggiato per qualche minuto, inumidisci le mani con acqua tiepida e continua a massaggiare per emulsionare il prodotto, trasformandolo in una texture lattiginosa. Non ti resta che risciacquare abbondantemente e completare la detersione applicando un tonico per ripristinare il pH naturale della pelle e prepararla ai successivi passaggi della tua skincare. Per approfondire: Perché è importante struccarsi bene

Cosa si usa dopo il burro struccante? Un detergente per risciacquarlo (doppia detersione);

Un tonico;

Sieri viso;

Crema. Come abbiamo detto precedentemente, dopo aver utilizzato il burro struccante è buona norma seguire i diktat della skincare coreana e optare per una doppia detersione: avrai la possibilità di scegliere prodotti a base gel, con formulazione acquosa o a schiuma per un'ulteriore pulizia. C'è da sottolineare che alcuni burri struccanti presentano formulazioni idrosolubili che permettono di usarli anche senza il supporto di un detergente, ma per chi ha una pelle mista è sempre meglio fare un risciacquo. Dopodiché, si può procedere con il tonico. A seguire possono essere applicati i sieri e, infine, la crema idratante.

Come sciacquare il burro struccante? Inumidisci le mani con acqua tiepida;

Continua a massaggiare;

Risciacqua abbondantemente;

Usa un panno in microfibra o un asciugamano morbido per tamponare il viso. Potrai sciacquare il burro struccante partendo con acqua tiepida con cui inumidire le mani e terminare il massaggio. Procedi quindi risciacquando abbondantemente tenendo sotto controllo la temperatura dell'acqua e asciugando poi il viso con un panno in microfibra o un asciugamano morbido. Ricorda di non strofinare la pelle ma di tamponarla soprattutto se hai l'incarnato delicato.

Meglio il burro struccate o l’acqua micellare? Nella scelta del prodotto struccante migliore per il viso bisogna prendere in considerazione la tipologia della propria pelle. Seppur il burro struccante sia indicato per tutti ma specialmente per pelle secca e sensibile, chi ha la pelle grassa potrebbe preferire una formulazione più leggera. L'acqua micellare risponde proprio a queste caratteristiche: meno densa, fresca e leggera toglie il trucco senza appesantire. Per approfondire: Acqua Micellare: cos'è? Come si usa e caratteristiche

Che differenza c’è tra balsamo e burro struccante? Molto probabilmente avrai sentito parlare di balsamo struccante e non solo di burro, ma sono due prodotti differenti. I burri non si limitano a struccare, essendo formulati con olio e ingredienti ricchi nutrono in profondità soprattutto le pelli più secche. I balsami struccanti sono altrettanto idratanti e sono pensati soprattutto per pelli miste o grasse risultando meno ricchi.