Quali sono i tagli di capelli che invecchiano? I tagli di capelli che invecchiano sono in generale quelli che non valorizzano la forma del viso e i lineamenti, ma mettono in evidenza la presenza di eventuali inestetismi e dei primi segni del tempo.

Anche se ogni soluzione andrebbe valutata sulla persona stessa, in generale si può dire che i tagli che non aiutano a rendere l'aspetto otticamente più giovane sono quelli troppo lunghi, netti e quelli piatti e senza volume.

Quali sono i 5 tagli di capelli che fanno sembrare più vecchie? I tagli di capelli troppo lunghi

I tagli di capelli con la riga in mezzo

I bob non scalati

I tagli di capelli senza volume

I tagli di capelli con frange troppo fitte o corte

Perché i tagli di capelli troppo lunghi invecchiano? Un tempo si diceva che superata una certa età i capelli lunghi fossero assolutamente banditi e che ogni anno si dovessero accorciare di qualche centimetro. Oggi non è più così ma indubbiamente le chiome extra long, soprattutto se lisce e lasciate un po' alla deriva, non aiutano a rimandare un'immagine fresca e dinamica. Il motivo è molto semplice: un capello che si estende verso il basso aderendo al viso finisce un po' per sparire, lasciando in primo piano tutto ciò che potrebbe far risultare l'immagine non più giovanissima. Inoltre, i capelli eccessivamente lunghi, se non trattati scrupolosamente, possono apparire sfibrati e opachi e ad avere punte rovinate o vuote, tutte caratteristiche che donano un aspetto poco curato che invecchia. Come se non bastasse, questa soluzione tende ad allungare l'ovale. Con il passare del tempo però, l'effetto che si dovrebbe cercare è esattamente il contrario, ovvero quello di renderlo più pieno, contrastando il naturale rilassamento cutaneo che avviene con l'invecchiamento. Questo ovviamente non significa che i capelli lunghi siano banditi, ma che per sfoggiarli serva mettere in atto alcune strategie, prima tra tutte quella di optare per un taglio scalato o una piega leggermente mossa, che rende il tutto più dinamico e frizzante. Per approfondire: Taglio capelli a 50 anni: quale ringiovanisce?

Perché i tagli di capelli con la riga al centro invecchiano? Un dettaglio spesso poco considerato ma importantissimo è la posizione della riga. Meglio stare alla larga da tagli di capelli che prevedono la riga al centro ben definita perché attrae lo sguardo nel mezzo del viso, mettendo in risalto le rughe sulla fronte ma anche altri piccoli primi segni di invecchiamento. Inoltre, la riga centrale tende a indurire un po' i lineamenti. Al contrario, se laterale aiuta a creare movimento, una condizione preziosa per portare esteticamente il calendario indietro di qualche anno.

Perché il bob non scalato invecchia? Uno dei tagli che funziona meglio su un viso che vuole sembrare più giovane è indubbiamente il caschetto, ribattezzato negli ultimi anni bob. Che sia corto, medio o lungo è infatti la soluzione scelta dalla maggior parte delle persone perché alleggerisce il viso donando una radiosità immediata. A patto però che sia rispettata la regola della scalatura, necessaria per creare il movimento necessario. Se invece il bob o il long bob sono realizzati nella versione classica, ovvero con le ciocche lisce e pari, l'effetto potrebbe essere decisamente differente. Il viso infatti in questo caso risulta subito evidenziato e indurito. La situazione poi peggiora se il taglio è estremamente corto e si ferma appena sotto le orecchie perché così facendo taglia a metà l'ovale, direzionando l'attenzione nella parte alta, dove di solito si concentrano le prime rughe e sono più evidenti i segni della stanchezza.

Perché i tagli di capelli con la frangia troppo fitta o corta invecchiano? I tagli di capelli con una frangia troppo fitta e piena appesantiscono il viso esattamente come i bob senza scalatura. La stessa cosa vale per quelli che prevedono che la frangia sia molto corta, in stile Pin up, che potrebbe aggiungere anni al volto, invecchiandolo. La frangia è un vezzo che prima o poi tutte provano e se in molti casi è la soluzione azzeccata, quando non si vuole correre il rischio di invecchiare la propria immagine bisogna fare attenzione a quella che si sceglie per sé. L'ideale è optare per un taglio con frangia a tendina o sfilata, in grado di celare le rughe della fronte con leggerezza.