Perché non riesco ad abbronzarmi?

Come mai non ci si abbronza? I motivi per cui non ci si abbronza sono diversi: la causa più frequente è la scorretta esposizione al sole, che porta a scottature o eritemi e non certo a una sana e dorata tintarella, ma a fare la differenza sono anche la quantità di melatonina che il nostro corpo produce e anche lo stato di salute della pelle e la sua tipologia.

Perché la mia pelle non si abbronza? Si ha una pelle molto chiara;

Si ha la pelle molto secca;

Si ha poca melanina. Tra le motivazioni primarie per cui è difficile abbronzarsi c'è la genetica: se si ha un incarnato molto chiaro sarà più complicato raggiungere tonalità più scure. Chiaramente, indipendentemente dal tono di pelle, è sempre fondamentale utilizzare una protezione solare con SPF adeguato, non solo in vacanza ma anche in città. Un'altra possibile causa può essere ricercata nella pelle eccessivamente secca: la mancanza di idratazione va a riversarsi su diverse problematiche causando persino difficoltà nel ottenere un'abbronzatura più intensa. Ultima motivazione da non sottovalutare è una carenza di melanina. Se ci si accorge di avere un basso livello di melanina la si può stimolare (dietro consiglio medico) con integratori specifici oppure con un'alimentazione ricca di mirtilli, prugne, albicocche, carote, ciliegie, cocomero e peperoni che possono contrastare questa situazione.

Perché la mia pelle non si abbronza più? Per l'invecchiamento cutaneo;

Perché la pelle è disidratata;

Per via di una carenza di vitamine. Alcuni fattori possono inibire l'abbronzatura, sia che ci si affidi all'esposizione tradizionale sia che si parli di abbronzatura artificiale. I motivi sono da ricercare in diverse caratteristiche della nostra pelle. Partiamo con un focus sull'invecchiamento cutaneo. Con il passare degli anni le cellule pigmentarie diventano meno uniformi a causa di una distribuzione più frammentata. Questo non solo causa una maggiore difficoltà nell'abbronzarsi ma persino si riflette in un'abbronzatura a chiazze. Le prime zone dove si nota sono il viso e le mani, per questo è importante applicare con grande cura un solare specifico con un SPF adeguato per proteggersi. La pelle secca mostra un'evidente difficoltà nel farci raggiungere una bella tintarella: è quindi importante idratare sia tramite l'alimentazione (consumando frutta e verdura e bevendo a sufficienza) sia tramite l'applicazione di prodotti specifici mantenendo una skincare altamente idratante. Ad influire direttamente sull'abbronzatura è la vitamina E che si collega ad una buona percentuale di Omega 3 e Omega 6. Qualora la percentuale nel nostro corpo fosse molto bassa, le difficoltà di abbronzarsi sono più alte. Per approfondire: Abbronzatura: perché ci si abbronza? Benefici, rischi e come proteggere la pelle

Come aiutare la pelle ad abbronzarsi? Preparare la pelle all'esposizione con scrub e un'alimentazione sana;

Consumare cibi in grado di stimolare la melanina;

Esporsi gradualmente e utilizzando sempre un SPF adeguato;

Idratare la pelle quotidianamente e con un doposole. Per ottenere una buona tintarella che possa durare nel tempo è importante preparare la pelle. Uno step fondamentale è dato dallo scrub: esfoliare, rimuovendo le cellule morte, migliora l'idratazione e rende l'epidermide molto più ricettiva. Step successivo è mantenersi idratati: tanto dal punto di vista alimentare quanto da quello della skincare. Applicare una crema su tutto il corpo aiuta e soprattutto è consigliato utilizzare il doposole per lenire ed evitare irritazioni o arrossamenti. Applicare la crema solare, sempre anche in città è altrettanto importante. Così come è suggerito prestare attenzione all'esposizione che dovrà essere graduale, soprattutto evitando le ore di punta che potrebbero causare scottature, eritemi ed irritazioni. Per approfondire: Pelle al Sole: come prepararsi all’abbronzatura

Cosa fare per abbronzarsi in fretta? Preparare la pelle con scrub e skincare;

Scegliere un'alimentazione ricca di vitamina C, betacarotene e stimolanti della melanina;

Prendere il sole in prossimità di uno specchio d'acqua. Abbronzarsi rapidamente e ottenere una tintarella duratura è il sogno di molte donne, soprattutto di chi ha pochi giorni di ferie per massimizzare il risultato. Chiaramente è sempre importante non commettere alcuni errori che potrebbero causare scottature rovinando la vacanza e creando danni importanti alla pelle. Per un'abbronzatura più rapida preparare la pelle all'esposizione applicando maschere ad hoc e facendo una bella skincare viso e corpo è alla base. Curare l'alimentazione sfruttando alcuni cibi ricchi di vitamina C, betacarotene e stimolanti della melanina è altrettanto di supporto. Per massimizzare l'esposizione (che ricordiamo dover essere regolare e con un solare a protezione alta) si può prendere il sole in prossimità di uno specchio d'acqua: stando vicino al lago o al mare, i raggi riflettono e possono velocizzare la colorazione della pelle.