Perché le mani invecchiano prima e come mantenerle giovani

La maggior parte delle persone dedica il massimo impegno alla skincare del proprio viso, ma spesso viene trascurata la parte del corpo che in genere rivela per prima la nostra età : parliamo delle mani .

Piccoli accorgimenti quotidiani

La prima regola per prevenire l'invecchiamento delle mani è idratarle con creme appropriate, dall'effetto anti-age ed elasticizzante, in grado di ripristinare il film idrolipidico e contrastare i segni del tempo. L'ideale è applicarle dopo ogni lavaggio oppure, in alternativa, mattina e sera. Ulteriore gesto di bellezza è la pratica di maniluvi, immergendo le mani in una miscela di acqua tiepida e oli essenziali. Durante i lavori domestici, poi, è opportuno usare guanti di lattice per proteggere le mani dell'azione irritante dei detersivi.

Cosa fare per mantenere le mani giovani

Anche se non su può fermare l'invecchiamento, alcune cose possono essere attuate per far durare più a lungo i risultati. Ecco cosa consigliano i dermatologi: