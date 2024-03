Perché le labbra si assottigliano? È un destino comune a tutte: le labbra si assottigliano con il tempo. Come tutti i segni del progredire dell'età, l'assottigliamento delle labbra è un processo del tutto naturale, legato all'invecchiamento del nostro corpo e in particolare all'invecchiamento cutaneo. Certo, notare che le nostre labbra stanno diventando più sottili può essere fastidioso, perché il loro cambiamento influenza l'equilibrio generale del viso e può stonare con tutti gli sforzi fatti per combattere una generale lassità cutanea. Anche se invertire del tutto il processo non è possibile a meno che non si ricorra alla medicina estetica, la buona notizia è che ci sono dei rimedi che possono aiutarci ad avere labbra più morbide e carnose. Prima di parlarne, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di benessere e bellezza. Per approfondire: Perché le labbra sono sottili e come rimpolparle

Come mai si assottigliano le labbra con l'età? Come abbiamo già detto, l'invecchiamento delle labbra è un processo naturale che colpisce tutti e tutte. Proprio per questa ragione sono stati fatti diversi studi in merito, fra cui The aging lip: a comparative histological analysis of age-related changes, pubblicato su NIH - Pubmed. In questo e altri studi viene spiegato nel dettaglio perché l'assottigliamento delle labbra con l'età è inevitabile: la causa principale è la perdita di collagene. Il collagene è uno degli elementi costitutivi della pelle: è la proteina più diffusa in tutto il corpo, aggiunge volume e fornisce struttura alla pelle. Con l'avanzare dell'età la sua produzione rallenta, cosa che porta proprio a una diminuzione di tono e volume specie sul viso. Se a questo fisiologico calo del collagene si aggiungono poi altri fattori esterni come i danni del sole, il fumo e l'inquinamento, la perdita di tono e volume può essere maggiore. E, proprio come le altre parti viso, le labbra sono suscettibili al cambiamento dei livelli di collagene e ai danni esterni.

Perché si assottiglia il labbro superiore? Il labbro superiore è il più colpito dal processo di invecchiamento. Uno studio su Plastic and Reconstructive Surgery, rivista dell'American Society of Plastic Surgeons (ASPS), ha dimostrato che l'invecchiamento provoca una diminuzione dello spessore del tessuto molle nel labbro superiore sino al 41% per le donne e al 33% per gli uomini. Questo perché oltre alla perdita di collagene e ai fattori esterni, con l'avanzare dell'età i vasi sanguigni che si trovano sul bordo del labbro superiore si riducono notevolmente di dimensione, provocando una perdita del colore, facendo apparire le labbra più piccole e invecchiate. Questi segni d'invecchiamento iniziano ad apparire già dai quarant'anni e progrediscono rapidamente con il tempo.

Come rimpolpare le labbra assottigliate dall'età? L'unico modo per rimpolpare le labbra sottili è contrastare il processo d'invecchiamento. Sembra difficile, ma non è impossibile: basta solo seguire una serie di indicazioni che, per altro, possono solo essere benefiche su tutti i livelli. Si tratta di: Avere una sana alimentazione;

Ricordare di idratarsi;

Seguire una corretta skincare.

Alimentazione e idratazione per labbra che stanno invecchiando Una sana e corretta alimentazione aiuta il nostro corpo a rimanere sano e in salute e contrasta i segni dell'invecchiamento. Ciò vale anche per le labbra, il cui benessere dipende dall'apporto di alcune specifiche vitamine nella nostra dieta. Le vitamine in questione sono: Vitamina A : la vitamina A aiuta la pelle e le labbra a riparare i danni e a mantenere il loro volume. Per integrarla è possibile mangiare uova, latte, carote, spinaci, albicocche;

: la vitamina A aiuta la pelle e le labbra a riparare i danni e a mantenere il loro volume. Per integrarla è possibile mangiare uova, latte, carote, spinaci, albicocche; Vitamina C : la vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a ripristinare le salute labbra dopo i danni del sole o del vento e stimola la produzione di collagene. Per integrarla, non dimentichiamoci di inserire nella dieta succo d'arancia, fragole, peperoni verdi, agrumi, pomodori e patate dolci;

: la vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a ripristinare le salute labbra dopo i danni del sole o del vento e stimola la produzione di collagene. Per integrarla, non dimentichiamoci di inserire nella dieta succo d'arancia, fragole, peperoni verdi, agrumi, pomodori e patate dolci; Vitamina E : la vitamina E è un antiossidante che aiuta a mantenere la pelle liscia e contribuisce al turgore delle labbra. La si trova nella frutta a guscio, nelle verdure a foglia verde, nei cereali arricchiti e negli oli vegetali;

: la vitamina E è un antiossidante che aiuta a mantenere la pelle liscia e contribuisce al turgore delle labbra. La si trova nella frutta a guscio, nelle verdure a foglia verde, nei cereali arricchiti e negli oli vegetali; Zinco: lo zinco è un minerale che aiuta la pelle e le labbra a non seccarsi. Lo si trova in ostriche, manzo, granchio, aragosta, e yogurt. L'introduzione di questi alimenti nella nostra dieta deve ovviamente essere calibrato ed equilibrato. È poi fondamentale bere molta acqua.

La skincare per labbra che si assottigliano Curare la beauty routine è essenziale per contrastare l'invecchiamento delle labbra. Uno dei consigli utili è quello di struccare le labbra, prima di andare a letto, usando olio di cocco oppure un prodotto bifasico. Il mattino seguente occorrerà massaggiare l'area delle mucose con uno spazzolino, delicatamente, e poi passare un cubetto di ghiaccio sulla zona. Questa operazione permette di preparare la pelle ai successivi trattamenti: una volta alla settimana si può scegliere uno scrub leggero apposito per le labbra, mentre due volte a settimana può essere utile fare delle maschere a effetto volumizzante a base di collagene. Per quanto riguarda gli altri prodotti di skincare, è bene puntare su ingredienti idratanti e riparatori come l'acido ialuronico, perfetto per fornire idratazione e rimpolpare le labbra. Questa sostanza ha un effetto volumizzante immediato, assorbendo l'acqua degli strati più profondi, rimpolpando e levigando le linee. L'acido ialuronico infatti è fra i componenti naturali dell'epidermide che tende a diminuire con il tempo. Proprio per questo l'applicazione topica consente di reintegrarlo al meglio. I peptidi inoltre sono degli ingredienti riparatori che permettono di rafforzare tutte le strutture sottostanti di supporto della pelle. Questo permetterà di rimpolpare le labbra e rendere meno evidenti le linee causate dall'invecchiamento. Applicando i peptidi sul contorno della bocca agiremo contro questi segni e doneremo alle labbra una morbidezza maggiore. Ottimi pure gli emollienti rimpolpanti, come l'olio di ricino, che restituiscono una elasticità immediata, e gli oli vegetali che aumentano la barriera cutanea. Infine, non dimentichiamo il lip balm, ottimo per prevenire la disidratazione della pelle, donando pienezza e volume, e la protezione solare, che va applicata ogni giorno usando un prodotto specifico con SPF 30. Per approfondire: Come riuscire a non far invecchiare le labbra