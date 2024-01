Perché ho la cellulite anche se faccio sport?

La verità è che ci sono tante ragioni per cui la cellulite non va via con l'esercizio fisico , e potremmo anche non avere alcun tipo di colpa. Conoscere tutti i motivi può comunque aiutarci ad affrontare meglio la situazione e a trovare dei metodi per ridurre tutti i fastidiosi inestetismi di questa patologia.

L' attività fisica è fondamentale per stare bene, essere in salute e prenderci cura di noi. In più, lo sentiamo dire molto spesso, sulla carta è efficace per rimuovere la pelle a buccia d'arancia. Allora perché alcune di noi si ritrovano nelle condizioni di dire " Ho la cellulite anche se faccio sport "? E non parliamo solo di chi fa un tipo di esercizio fisico sporadico e occasionale, ma anche di coloro che hanno fatto dell'esercizio uno dei loro pilastri esistenziali.

A cosa è dovuta questa infiammazione ? A un' alterazione del microcircolo , che diventa insufficiente o scarsamente funzionante. Per via del malfunzionamento del microcircolo le cellule adipose presenti nell' ipoderma o cuscinetto adiposo aumentano, si rompono e il loro contenuto si espande negli spazi vuoti tra cellule , creando ritenzione idrica . Essendo una condizione infiammatoria, se non correttamente trattata la cellulite tende a peggiorare.

Sì, perché la cellulite è una patologia. Per la precisione si tratta di un problema cutaneo dovuto a un disturbo degenerativo del tessuto adiposo sottocutaneo (meglio noto come pannicolo adiposo ), che prende il nome di pannicolopatia edematofibrosclerotica. Per coloro che non lo sapessero, si presenta con "buchi" visibili sulla pelle, avallamenti, fossette o depressioni visibili che rendono la superficie della pelle molto irregolare.

Ancora, anche chi fa sport potrebbe comunque avere una cattiva alimentazione o comunque mantenere delle abitudini alimentari non proprio sane. Per esempio, potrebbe continuare a usare molto sale (che favorisce la ritenzione idrica ) o abbondare con insaccati , alimenti ricchi di grassi saturi e bibite dolcificate . Infine, attenzione anche al tipo di attività fisica : sia quelle troppo estreme che quelle troppo blande non aiutano a battere la cellulite come vorremmo.

Una delle associazioni più note, comunque, è quella con gli scompensi ormonali : elevate dosi di estrogeni , possono far aumentare la cellulite, cosa che mette sotto la lente d'ingrandimento anche l'uso della pillola anticoncezionale . Altrettanto note sono le associazioni con alcune patologie , come quelle circolatorie (patologie del ritorno venoso o del drenaggio linfatico , per esempio), che alterando il microcircolo rendono difficile debellare la cellulite nonostante lo sport.

Come abbiamo già accennato, anche le più sportive tra noi possono continuare a veder aumentare la propria cellulite. Per capire come mai bisogna innanzitutto sapere che anche se nel corso degli anni sono stati condotti moltissimi studi sulla cellulite, non è ancora dato sapere certo cos'è che la causa e cosa la scatena davvero.

Ma cosa significa "sbagliare attività fisica"? Semplice: non tutto lo sport ci conduce agli stessi obiettivi, dunque in base a cosa stiamo facendo potremmo non star combattendo la cellulite. Diversi studi, tra cui Exercise-Based Approaches to the Treatment of Cellulite, hanno indagato gli impatti degli sport su questa patologia, ed è per questo che sappiamo quali sono quelli più indicati.

In generale, possiamo dire che per contrastare la cellulite vanno bene tutte quelle attività che permettono di tonificare i muscoli allenandoli non in maniera eccessiva ma di sicuro intensamente, per far aumentare la massa magra e "mettere in moto" il metabolismo. Perfette sono le sessioni di bicicletta e camminata veloce, che stimolano le aree generalmente bersagliate, riattivano il microcircolo e fanno bruciare grassi.

Ottimo anche il pilates, generalmente ritenuto "dolce" ma invece in grado di attivare i muscoli e far ottenere grandi risultati. Ancora, vanno bene praticamente tutti gli sport acquatici, che coniugano anche l'effetto massaggiante dell'impatto con l'acqua all'esercizio di base. Se nessuna di queste attività fa per voi, eccovi una regola d'oro: l'allenamento in sala pesi deve necessariamente essere accompagnato da attività aerobica di intensità moderata, per creare una combinazione che favorisca lo smaltimento dell'acido lattico, la microcircolazione e l'ossigenazione dei tessuti.

Per approfondire: