Per una questione di salute generale della pelle , bisognerebbe evitare di dormire con il trucco e, nello specifico, con il mascara , specialmente il mascara waterproof che resiste all'acqua e dunque non si scioglie neanche con la fisiologica lacrimazione dell'occhio. Con gli anni di cattiva rimozione del prodotto, è possibile che si sviluppino dei fastidiosi accumuli sotto la palpebra che possono portare a problemi oculistici.

Cosa succede se mi addormento con il mascara?

Se capita ogni tanto, non succede niente.

Capita a tutte di addormentarsi con il mascara o con un filo di trucco addosso, specialmente dopo una notte di festeggiamenti o dopo una giornata molto lunga e faticosa. Se l'episodio singolo non comporta grossi rischi, se non quello di macchiare il cuscino o ritrovarsi con qualche piccola eruzione cutanea dovuta all'occlusione dei pori da parte delle particelle di trucco, quando diventa un'abitudine, dormire con il mascara può rivelarsi problematico.

A stabilirlo è uno studio della rivista di settore Ophtalmology, "Subconjuntival mascara deposition", dove un articolo corredato di foto mostra le conseguenze di un comportamento estremo e recidivo. Nella fattispecie, una donna di 50 anni si è presentata dall'oculista lamentando la presenza cronica e costante di un corpo estraneo sotto le palpebre di entrambi gli occhi.

Come riportato sulla rivista, la signora dello studio ha ammesso un uso "importante" del mascara sulle ciglia, e ha ammesso anche di non essersi mai preoccupata troppo di rimuoverlo correttamente. Sollevando le palpebre superiori, il medico ha osservato delle caratteristiche macchie nere sul retro, che ha definito "concrezioni pigmentate subcongiuntivali", ovvero accumuli di materiale colorato che stavano lentamente erodendo la palpebra.

Questo fenomeno ha portato a una congiuntivite follicolare accompagnata dall'erosione localizzata della cornea, oltre che a un'importante infiammazione.

Il caso ha fatto il giro dei quotidiani, che hanno prontamente riportato la notizia ammonendo sull'uso smodato, e poco controllato, del mascara per apparire "belle" anche quando si dorme.

Detto ciò, è importante sottolineare i fatti: questa donna ha portato il mascara per 25 anni di fila senza rimuoverlo nel modo giusto. Un simile comportamento richiama l'attenzione da parte delle persone che fanno uso di questo cosmetico, senza però costituire un vero e proprio campanello d'allarme sul breve periodo.

In altre parole: dormire per qualche notte con indosso il mascara waterproof non è la fine del mondo. Detto questo, è molto importante, quando possibile, rimuovere il trucco dal viso non solo per una questione di bellezza della pelle e invecchiamento precoce ma, come abbiamo visto, poiché certi comportamenti possono portare anche a sviluppare problemi di salute nel corso del tempo.

Detto questo, la congiuntivite follicolare è e rimane una condizione molto rara.