Quando si parla di makeup, uno degli strumenti più utili che si hanno a disposizione sono i pennelli per il trucco . Certo, ci si può truccare anche solo semplicemente con le dita, ma l'utilizzo di queste strumenti ad hoc garantisce un trucco decisamente migliore e con anche minor spreco di prodotto. Come per i pennelli di un pittore dopo aver realizzato il suo capolavoro sulla tela, però, è importante che anche i pennelli per il trucco vengano lavati adeguatamente .

Per via delle loro caratteristiche i pennelli per il trucco portano grandi vantaggi durante la stesura del makeup che sì, è possibile applicare anche con le dita, ma che con l'impiego di questi pennelli ad hoc avrà una resa senza dubbio migliore.

Quando si parla di pennelli per il trucco, si intendono tutti quei pennelli, di varie dimensioni e forme, utili nella stesura del makeup. Dei veri e propri strumenti di lavoro che, così come vengono impiegati dai professionisti, dovreste utilizzare anche voi durante la vostra routine trucco quotidiana . Principalmente, dovreste avere sempre a disposizione:

Come si tengono i pennelli per il trucco?

Come abbiamo visto i pennelli per il trucco sono dei veri alleati di bellezza. Ma attenzione, perché come per ogni cosa che viene utilizzata ripetutamente, anche questi pennelli necessitano di manutenzione, sia per garantirgli maggior durata che per permettergli di svolgere il loro lavoro nel modo corretto e senza creare danni.

Innanzitutto, non vanno conservati a casaccio: vanno necessariamente protetti da polvere e sporco. Come? In due modi: o usando un bicchiere dove tenerli a testa in su (mai in giù, perché rischierebbero di entrare a contatto con le impurità che mano a mano si accumulano sul fondo del bicchiere) o posizionandoli distesi all'interno di un'apposita vaschetta, di qualsiasi materiale, che abbia un coperchio. Inoltre, ovviamente, è importantissimo lavarli, almeno tanto quanto è fondamentale detergere il viso per eliminare eventuali impurità.