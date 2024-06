Cosa sono i peptidi biomimetici? I peptidi biomimetici sono sequenze di aminoacidi di origine sintetica composte da un numero limitato di amminoacidi, generalmente, compreso fra 3 e 10. Vengono sfruttati in ambito cosmetico e nell'ambito della medicina estetica per il trattamento di diverse problematiche e sono particolarmente apprezzati nell'ambito dell'antiage.

Come funzionano? I peptidi biomimetici utilizzati in cosmesi vengono sintetizzati con l'obiettivo di replicare la parte funzionale di una determinata proteina all'interno della pelle, in modo da ottenere l'effetto desiderato. In altri termini, viene riprodotta una sequenza amminoacidica che, una volta assorbita dalla pelle, è capace di interagire a livello cellulare con recettori o altri sistemi al fine di espletare un'attività ben precisa. Tuttavia, i peptidi biomimetici sono sostanze idrofile che, per poter essere assorbite dall'epidermide, devono essere "trasformate" in sostanze lipofile. Per fare ciò, alla sequenza amminoacidica vengono legati gruppi o sostanze lipofili (come, ad esempio, gruppi acetile, ceramidi, ecc.) che, in questo modo, consentono un incremento del grado di lipofilia del peptide biomimetico, migliorandone l'assorbimento. In alternativa, i peptidi biomimetici possono essere veicolati nella pelle attraverso l'uso di liposomi (strutture vescicolari che si caratterizzano per un ambiente interno idrofilo e per una ambiente esterno lipofilo).

Uso in cosmetica A cosa servono i peptidi biomimetici in cosmetica? In cosmesi, i peptidi biomimetici vengono utilizzati come ingredienti di prodotti cosmetici (ad esempio, in creme, sieri, detergenti o trattamenti specifici) per migliore aspetto e caratteristiche della pelle. Per quanto questi ingredienti attivi siano particolarmente apprezzati nella cosmetica antiage, i peptidi biomimetici possono essere utilizzati anche dalle pelli più giovani, sia nell'ottica di prevenzione della comparsa di segni del tempo, sia per migliorare l'aspetto della propria pelle in generale. Ad esempio, all'interno di cosmetici si utilizzano peptidi biomimetici che siano in grado di: Stimolare la produzione di collagene ed elastina attraverso la promozione dell'attività dei fibroblasti (le cellule del derma deputate alla produzione dei componenti della matrice extracellulare che vanno a costituire l'impalcatura che sostiene e sorregge la nostra pelle);

; Esercitare un' azione botox-like nei confronti di rughe e solchi cutanei attraverso l'inibizione della contrazione dei muscoli facciali mimici (questo tipo di peptidi biomimetici trova impiego soprattutto nella lotta alle rughe d'espressione, come le rughe frontali, le rughe glabellari, le rughe naso-labiali e le rughe a zampe di gallina);

Quali sono? Quali peptidi biomimetici si usano nei cosmetici? Copper Tripeptide-1 : il tripeptide-1 di rame è in grado di complessare il rame, fondamentale per la sintesi di collagene ed elastina e per il corretto funzionamento di enzimi antiossidanti; inoltre, questo peptide è altresì in grado di favorire la degradazione del collagene danneggiato.

: il tripeptide-1 di rame è in grado di complessare il rame, fondamentale per la sintesi di collagene ed elastina e per il corretto funzionamento di enzimi antiossidanti; inoltre, questo peptide è altresì in grado di favorire la degradazione del collagene danneggiato. Palmitoyl Pentapeptide 3 : è un peptide biomimetico capace di favorire la produzione di alcuni componenti della matrice extracellulare presente a livello del derma, quali collagene di tipo I, elastina e fibronectina.

: è un peptide biomimetico capace di favorire la produzione di alcuni componenti della matrice extracellulare presente a livello del derma, quali collagene di tipo I, elastina e fibronectina. Tetrapeptide-4 : questo peptide biomimetico è in grado di promuovere la formazione di collagene e degli altri componenti della matrice extracellulare, contribuendo a contrastare la perdita di tono cutaneo tipica dell'avanzare del tempo.

: questo peptide biomimetico è in grado di promuovere la formazione di collagene e degli altri componenti della matrice extracellulare, contribuendo a contrastare la perdita di tono cutaneo tipica dell'avanzare del tempo. Acetyl Hexapeptide-8 : l'acetil esapeptide-8 - forse meglio noto con il nome commerciale Argireline® - è un peptide biomimetico ad azione botox-like, ampiamente sfruttato nella formulazione di creme e sieri antiage.

: l'acetil esapeptide-8 - forse meglio noto con il nome commerciale Argireline® - è un peptide biomimetico ad azione botox-like, ampiamente sfruttato nella formulazione di creme e sieri antiage. Pentapeptide-18 : si tratta di un altro peptide biomimetico ad azione botox-like.

: si tratta di un altro peptide biomimetico ad azione botox-like. Palmitoil Hexapeptide-19 : è anch'esso un peptide biomimetico ad azione botox-like capace di determinare il rilassamento dei muscoli mimici.

: è anch'esso un peptide biomimetico ad azione botox-like capace di determinare il rilassamento dei muscoli mimici. Tetrapeptide-30: questo peptide biomimetico è in grado di contrastare le iperpigmentazioni cutanee (ad esempio, macchie dell'età), contribuendo in questo modo ad uniformare l'incarnato. I peptidi biomimetici utilizzati in cosmetica sono diversi e quanto riportato sopra non intende essere un elenco esaustivo, ma intende fornire una panoramica generale di alcuni dei peptidi biomimetici maggiormente noti e utilizzati.