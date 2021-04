Introduzione Avere una pelle del viso luminosa e senza macchie è l'obiettivo che in molti, oggigiorno, si prefiggono di raggiungere. Shutterstock Tuttavia, le possibilità di successo sono fortemente legate al tipo di macchie che si desidera eliminare e alle cause scatenanti: se in alcuni casi è possibile intervenire sui fattori responsabili o che favoriscono l'insorgenza delle discromie, in altri casi l'intervento risulta più difficoltoso.

Prevenzione Come prevenire le Macchie sulla Pelle del Viso per avere una Pelle Luminosa? Come già detto, sui fattori esterni ed ambientali che incidono sull'insorgenza delle discromie è possibile agire in un'ottica preventiva. Entrando più bel dettaglio, consigli utili in questo senso consistono in: Quando ci si espone al sole, applicare prodotti solari con indice di protezione adeguato (a tal proposito, sfatiamo il falso mito secondo cui con i prodotti solari ad elevato indice di protezione non è possibile abbronzarsi).

Anche le labbra devono essere protette durante l'esposizione solare con l'uso di stick dotati di filtri solari appositamente ideati per l'applicazione in quest'area del viso.

La protezione solare va utilizzata non solo nelle località marine, ma anche in montagna e in qualsiasi altro luogo in cui ci si trova ad essere esposti al sole. In questo senso, i prodotti solari dovrebbero essere utilizzati anche in città. Ricordiamo, inoltre, che la protezione solare va usata anche in caso di esposizione ai raggi UV artificiali (come quelli emessi dalle lampade abbronzanti).

Evitare/abbandonare vizi pericolosi come il fumo che non solo può incidere negativamente sull'aspetto della pelle, ma provoca danni all'intero organismo.

Nel caso in cui si faccia uso di make-up, prima di coricarsi è fondamentale struccare completamente il viso utilizzando prodotti idonei al proprio tipo di pelle.

Mantenere una buona igiene quotidiana del viso detergendone accuratamente la pelle (l'utilizzo della sola acqua non è sufficiente, è consigliabile il ricorso all'uso di prodotti detergenti specifici per il viso adatti alla propria tipologia di pelle). Per approfondire: Pelle Luminosa e Pulita: Detergenti Viso e Gesti per Illuminare