Introduzione Avere una pelle del viso luminosa e senza macchie è l'obiettivo che in molti, oggigiorno, si prefiggono di raggiungere. Tuttavia, le possibilità di successo sono fortemente legate al tipo di macchie che si desidera eliminare e alle cause scatenanti: se in alcuni casi è possibile intervenire sui fattori responsabili o che favoriscono l'insorgenza delle discromie, in altri casi l'intervento risulta più difficoltoso.

Prevenzione Come prevenire le macchie sulla pelle del viso? Come già detto, sui fattori esterni ed ambientali che incidono sull'insorgenza delle discromie è possibile agire in un'ottica preventiva. Entrando più bel dettaglio, consigli utili in questo senso consistono in: Quando ci si espone al sole, applicare prodotti solari con indice di protezione adeguato (a tal proposito, sfatiamo il falso mito secondo cui con i prodotti solari ad elevato indice di protezione non è possibile abbronzarsi).

Anche le labbra devono essere protette durante l'esposizione solare con l'uso di stick dotati di filtri solari appositamente ideati per l'applicazione in quest'area del viso.

La protezione solare va utilizzata non solo nelle località marine, ma anche in montagna e in qualsiasi altro luogo in cui ci si trova ad essere esposti al sole. In questo senso, i prodotti solari dovrebbero essere utilizzati anche in città, preferibilmente, orientando le proprie scelte verso prodotti con filtro ad ampio spettro (efficace sia contro raggi UVB che UVA) ed elevato indice di protezione (SPF50).

La protezione solare va usata anche in caso di esposizione ai raggi UV artificiali (come quelli emessi dalle lampade abbronzanti).

Evitare/abbandonare vizi pericolosi come il fumo che non solo può incidere negativamente sull'aspetto della pelle, ma provoca danni all'intero organismo.

Nel caso in cui si faccia uso di make-up, prima di coricarsi è fondamentale struccare completamente il viso utilizzando prodotti idonei al proprio tipo di pelle.

Mantenere una buona igiene quotidiana del viso detergendone accuratamente la pelle (l'utilizzo della sola acqua non è sufficiente, è consigliabile il ricorso all'uso di prodotti detergenti specifici per il viso adatti alla propria tipologia di pelle). Per approfondire: Pelle Luminosa e Pulita: Detergenti Viso e Gesti per Illuminare

Trattamenti cosmetici Creme viso, sieri, lozioni e gel contro le macchie cutanee Nel caso in cui le macchie iperpigmentate sulla pelle del viso siano già presenti, in commercio è possibile reperire numerosi prodotti cosmetici - come ad esempio, creme, sieri, gel, ecc. - a base di attivi che sono in grado di intervenire sulle macchie iperpigmentate. Tali ingredienti possono agire principalmente attraverso due meccanismi d'azione: Interferenza con la produzione della melanina da parte delle cellule deputate (i melanociti);

da parte delle cellule deputate (i melanociti); Interferenza con il trasporto del pigmento melaninico dai melanociti che l'hanno prodotto alle cellule cutanee superficiali. Fra questi ingredienti, ne ricordiamo alcuni: Acido azelaico : si tratta di una sostanza di origine naturale che si può trovare all'interno del frumento, dell'orzo e della segale e prodotta da un lievito chiamato Pityrosporum ovalis. Agisce interferendo con la produzione della melanina nei melanociti.

: si tratta di una sostanza di origine naturale che si può trovare all'interno del frumento, dell'orzo e della segale e prodotta da un lievito chiamato Pityrosporum ovalis. Agisce interferendo con la produzione della melanina nei melanociti. Glicirrizina : anche questa sostanza interferisce con la produzione della melanina ed è di origine naturale in quanto contenuta in quantità significative all'interno dell'estratto di radice di liquirizia.

: anche questa sostanza interferisce con la produzione della melanina ed è di origine naturale in quanto contenuta in quantità significative all'interno dell'estratto di radice di liquirizia. Arbutina : altra sostanza avente origine naturale (presente all'interno dell'uva ursina) che interferisce con la sintesi della melanina.

: altra sostanza avente origine naturale (presente all'interno dell'uva ursina) che interferisce con la sintesi della melanina. Acido kojico : influisce anch'esso sulla produzione della melanina, viene prodotto da funghi appartenenti al genere Aspergillus.

: influisce anch'esso sulla produzione della melanina, viene prodotto da funghi appartenenti al genere Aspergillus. Acido ellagico : contenuto nell'estratto di melograno, esso agisce su un particolare enzima coinvolto nella sintesi del pigmento melaninico - la tirosinasi - ostacolandone l'azione.

: contenuto nell'estratto di melograno, esso agisce su un particolare enzima coinvolto nella sintesi del pigmento melaninico - la tirosinasi - ostacolandone l'azione. Niacinamide: anche conosciuta come vitamina B3 o vitamina PP, interferisce con il trasferimento dei melanosomi ai cheratinociti, ostacolando, perciò, il trasporto della melanina agli strati più superficiali della pelle. Naturalmente, questi sono solo alcuni degli ingredienti che possono essere utilizzati nelle formulazioni cosmetiche ideate per contrastare le macchie iperpigmentate sul viso. Spesso, nella formulazione dei prodotti anti-macchie, a questi ingredienti ne vengono associati altri ad azione esfoliante, come, ad esempio, gli alfa-idrossiacidi. Fra questi, ricordiamo l'acido glicolico. Grazie alla sua capacità di esfoliare la pelle, favorendo il ricambio cellulare e stimolando al sintesi di nuovo collagene, nuova elastina e nuovi glicosaminoglicani, l'acido glicolico e gli altri alfa-idrossiacidi contribuiscono ad esercitare un'azione uniformante sulla pelle. Nella stragrande maggioranza dei casi, poi, i cosmetici per il viso pensati per combattere le macchie cutanee non contengono solamente questi attivi, ma possono essere arricchiti con: Ingredienti ad azione idratante ;

; Ingredienti con funzione nutriente ;

; Ingredienti che possiedono azione antiossidante (ad esempio, vitamina C);

(ad esempio, vitamina C); Ingredienti emollienti ;

; Filtri solari ;

; Altri ingredienti - inclusi estratti vegetali - che possono contribuire a rendere la pelle del viso più luminosa. Ricordiamo, tuttavia, che per ottenere risultati apprezzabili, simili cosmetici devono essere utilizzati con costanza e regolarità e che, in qualsiasi caso, per quanto possano alleviare il problema delle macchie iperpigmentate sulla pelle del viso, essi non potranno risolverlo completamente.