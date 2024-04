Pelle Secca Viso: cause, sintomi e come riconoscerla

Generalità La pelle secca sul viso è un problema molto comune, che può risultare anche molto fastidioso, anche se spesso è transitorio. La pelle secca sul viso riconosce numerose cause: può essere un disturbo stagionale dovuto al freddo, al vento o al clima secco; può essere dovuta ad abitudine sbagliate, come per esempio fare spesso bagni troppo caldi; può essere una conseguenza del fumo di sigaretta; può dipendere da patologie più serie, come per esempio il diabete, le malattie della tiroide, alcune malattie della pelle ecc. Quando è secca, la pelle del viso risulta ruvida al tatto, screpolata, arrossata e, talvolta, anche accaldata. Il trattamento varia in funzione della causa; molte volte, è sufficiente cambiare alcune abitudini per risolvere il problema.

Sintomi e Complicanze Pelle Secca Viso: come riconoscerla? Quando è secca, la pelle del viso si presenta tipicamente ruvida al tatto.

Inoltre, a seconda delle cause, potrebbe apparire anche: Desquamata;

Pruriginosa;

Screpolata;

Arrossata;

Accaldata. Ancora, chi soffre di pelle secca sul viso potrebbe avvertire una sensazione di tensione o fastidio quando sorride o compie altri movimenti con la muscolatura del viso. Complicanze della Pelle Secca sul Viso Quando la pelle del viso è molto secca e il paziente non ha attuato alcun tipo di rimedio, potrebbero svilupparsi delle piccole lesioni superficiali della cute, chiamate ragadi, responsabili di dolore. Queste lesioni potrebbero anche infettarsi, complicando ulteriormente il quadro clinico. Sintomi e segni di infezione sono: Pelle calda al tatto;

Arrossamento;

Perdita di pus dalle ferite;

Febbre (raro). Quando rivolgersi al dermatologo? Molte volte, è sufficiente adottare alcuni semplici accorgimenti per rimediare alla secchezza della pelle del viso. Se tali accorgimenti, però, non dovessero bastare a risolvere il problema, significa che il problema richiede il consulto di un dermatologo, il quale svolgerà un'indagine approfondita delle cause (talvolta in collaborazione con altri specialisti) e pianificherà una terapia più specifica.

Diagnosi Il problema della pelle secca sul viso è facile da riconoscere. Il più delle volte, inoltre, è facile anche interpretarne correttamente le cause. Ci sono dei casi, però, in cui l'origine del disturbo è più complessa e, per individuarla, serve una vera e propria indagine diagnostica, svolta da un medico.

In tali frangenti, sono senza dubbio fondamentali: anamnesi, esame obiettivo ed esami del sangue come, per esempio, il test della glicemia o l'esame degli ormoni tiroidei. Eventuali altri test dipendono da quanto emerge dai controlli appena citati.

Terapia e Rimedi Come curare la Pelle Secca del Viso? Il trattamento della pelle secca sul viso varia in funzione della causa scatenanti. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente modificare alcune abitudini errate per risolvere il problema; più raramente, serve una cura specifica per il controllo della condizione che secca la pelle, compresa quella del viso. Inoltre, sempre tenendo conto dell'importanza di rimediare al fattore causale, esistono una serie di pratiche di skincare che possono alleviare la sintomatologia e accelerare la risoluzione del problema. Di seguito, l'articolo riporta una serie di precauzioni e trattamenti che aiutano a ripristinare il normale aspetto della pelle. Fare docce più brevi e meno calde Fare docce più brevi (di 5 e 10 minuti) e con acqua non eccessivamente calda può essere di notevole aiuto per chi soffre di pelle secca sul viso.

Anche il numero di docce/bagni giornalieri andrebbe controllato: 1 doccia/bagno al giorno è sufficiente per non seccare troppo la pelle del viso. Evitare di lavare il viso più volte al giorno Esattamente come la doccia, anche il lavaggio del viso andrebbe effettuato al massimo una volta al giorno, così da evitare di seccare troppo la pelle. Lavare la pelle del viso con le dita In presenza di pelle secca, per il lavaggio del viso, bisognerebbe usare le dita al posto di spugne o panni più abrasivi. Usare creme idratanti per il viso L'uso quotidiano di creme e unguenti idratanti adeguati al proprio tipo di pelle favorisce il ripristino del normale aspetto della pelle; si ricorda, infatti, che la pelle secca è una pelle disidratata e povera di sebo, che ha bisogno di idratazione. Creme e unguenti idratanti per pelli secche contengono ingredienti quali: Acido ialuronico;

Ceramidi;

Farina d'avena colloidale;

Glicerina

Burro di karité;

Olio di cocco;

Gel puro di aloe vera;

Olio di jojoba. Creme e unguenti idratanti funzionano più efficacemente se applicati dopo il bagno o il lavaggio del viso, in quanto trattengono l'umidità e l'acqua presente sul viso dopo il bagno/lavaggio. Prima di acquistare questi prodotti, è consigliabile assicurarsi che siano adatti alla propria pelle. Usare detergenti delicati Chi soffre di pelle secca sul viso dovrebbe optare per detergenti delicati e per pelli sensibili, ed evitare, invece, quelli che contengono: Alcol;

Alfaidrossiacidi;

Sodio-lauril-solfato;

Parabeni;

Dietanolammina;

Monoetanolammina;

Trietanolammina;

Olio di paraffina. Prodotti potenzialmente idonei in caso di pelle secca sono quelli identificati con l'espressione "fragrance free". Praticare l’esfoliazione una volta a settimana L'esfoliazione è una pratica di skincare che aiuta a rinnovare gli strati superficiali della pelle (elimina le cellule morte) e a liberare i pori.

In caso di pelle secca, non bisogna abusare dell'esfoliazione, in quanto irriterebbe troppo la cute; secondo gli esperti, 1 volta a settimana è sufficiente.

Si ricorda ai lettori che esistono due tipi di esfoliazione: meccanica e chimica; la tipologia da adottare dipende dal tipo di pelle e dalla problematica cutanea presente. Proteggere il viso dal freddo e dal vento Se il problema della pelle secca dipende dal freddo e/o dal vento, gli esperti consigliano l'impiego di indumenti, come per esempio le sciarpe, che proteggano parzialmente il viso dai fattori meteorologici sopra indicati. È doveroso segnalare che occorre attenzione anche nella scelta degli indumenti e dei detergenti che con i quali lavarli: gli indumenti non devono graffiare (il cotone è da preferirsi alla lana), mentre i detersivi dovrebbero essere ipoallergenici.

La mancata adozione di queste precauzioni può peggiorare il problema della pelle secca. Umidificare gli ambienti Quando la pelle secca sul viso è dovuta alla scarsa umidificazione dell'aria degli ambienti, un vero toccasana è impiegare un dispositivo per umidificare l'aria oppure ricorrere ai tradizionali umidificatori in ceramica (da posizionare sui termosifoni). Bere molta acqua Bere giornalmente la quantità adeguata di acqua aiuta a mantenere idratata la pelle, compresa quella del viso.

Chiaramente, questo rimedio va combinato ad altre strategie. Cosa fare quando la Pelle Secca sul Viso è dovuta a una patologia grave? Quando la pelle secca sul viso dipende da una condizione clinica come per esempio il diabete, l'ipotiroidismo ecc., occorre che la persona segua una terapia specifica, che con il tempo permetterà anche di migliorare il problema della secchezza cutanea.