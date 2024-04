Pelle Secca Gambe: cause, sintomi e rimedi della nonna

Le cause della pelle secca sulle gambe sono svariate. Generalmente, questo disturbo è da imputarsi a comportamenti errati (es: uso eccessivo di detergenti per la pelle), al freddo o a un ambiente domestico scarsamente umidificati; più raramente, dipende da condizioni mediche di rilievo, che meritano un trattamento specifico.

In alcuni frangenti, a sostenerla sono condizioni di salute clinicamente rilevanti; in tali frangenti, servono un'indagine medica più approfondita e una cura specifica per la causa di fondo.

In genere, non è un disturbo per cui preoccuparsi eccessivamente; tuttavia, può creare un certo disagio perché, per esempio, potrebbe impedire di indossare i vestiti desiderati.

Con l' avanzare dell'età , la capacità della pelle di trattenere l'umidità si riduce gradualmente, il che può sfociare in episodi più frequenti di pelle secca, soprattutto a livello delle gambe. Per contrastare questo fenomeno, è fortemente consigliato mantener un buon regime idratante.

Esistono detergenti per la pelle che hanno una capacità spiccata di rimuovere il sebo (componente oleosa) della pelle; sono prodotti adatti per le pelli grasse . Un uso eccessivo e/o improprio di questi detergenti può favorire lo sviluppo di pelle secca.

La psoriasi colpisce le gambe ( ginocchia in particolare) e le braccia (soprattutto gomiti). Le forme gravi di psoriasi possono creare un certo disagio estetico , ragion per cui potrebbero richiedere trattamenti importanti.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle, che molto spesso, combina momenti sintomatici a momenti di apparenti remissione dei sintomi. La causa precisa è ancora incerta; tuttavia, diverse evidenze suggeriscono che alla comparsa di questa condizione contribuiscano fattori genetici, un'alterata attività del sistema immunitario e fattori ambientali (per esempio lo stress psico-fisico sembra avere una certa rilevanza). Quando si parla di psoriasi, è doveroso citare i cosiddetti "triggers", ossia le circostanze/eventi che scatenano la sintomatologia in una fase di apparente remissione della malattia; potenziale triggers sono:

In medicina, il termina " eczema " descrive un' infiammazione della cute, caratterizzata da eruzione cutanea . Gli esperti ritengono che, molto spesso, l'eczema abbia un'origine multifattoriale: pare, infatti, il disturbo sia tipicamente imputabile a una combinazione di fattori genetici e ambientali. In presenza di un eczema, oltre a essere secca, la pelle sviluppa anche aree arrossate e pruriginose. L'eczema non è una patologia grave, ma merita le dovute attenzioni.

Come detto, in genere, la pelle secca è un problema banale, ma alle volte può essere dovuta anche a condizioni clinicamente rilevanti, che non devono essere sottovalutate.

Potrebbe essere necessari esami di approfondimento (per esempio, esami del sangue ), per capire l'origine della sintomatologia.

Rimedi

Nella maggior parte dei casi, la pelle secca sulle gambe risponde positivamente al cambiamento di alcuni comportamenti errati e ad alcuni rimedi casalinghi.

La necessità di ricorrere a terapie specifica sussiste quando la condizione è dovuta a patologie clinicamente importanti (es: diabete, psoriasi, eczema ecc.).

Pelle Secca Gambe: i rimedi della nonna

Shutterstock

Evitare l'uso improprio dei detergenti per la pelle

Se la pelle secca è dovuta a un uso improprio ed eccessivo di alcuni detergenti, il cambio di abitudine risolverà velocemente il problema.

Se si è soggetti a pelle secca sulle gambe, bisogna ricercare un prodotto adatto a questa tendenza e aver cura di non lavare troppe volte le aree più vulnerabili (un lavaggio ogni 24 ore è sufficiente).

Come detto, i detergenti inadeguati o il loro uso eccessivo privano la pelle del naturale sebo presente.

Prodotti per reidratare la pelle

In commercio, esistono eccellenti prodotti in crema per reidratare la pelle e ripristinare la quota oleosa fondamentale per donare alle gambe un bell'aspetto; alcuni di questi prodotti sono progettati anche per intrappolare la componente acquosa presente sulla cute.

Alcuni degli ingredienti presenti in questi prodotti sono:

Evitare docce e bagni troppo caldi

Se il problema della pelle secca è imputabile a docce o bagni con acqua molto calda, per rimediare al problema, bisogna cambiare subito questa abitudine.

Come detto l'acqua troppo calda danneggia la cheratina della pelle, favorendo la secchezza cutanea.

Aiuta a contrastare la pelle secca l'introduzione nella dieta di alimenti ricchi di antiossidanti, quali:

Bagni di farina d'avena

Ottimi alleati contro la pelle secca pruriginosa sono i bagni di farina d'avena.

Per preparare un bagno di farina d'avena, occorre frullare una tazza di questo prodotto alimentare, aggiungerlo all'acqua corrente della vasca e mescolare di tanto in tanto.

Dopodiché, bisogna immergersi nella vasca per 15-20 minuti.

Si segnala che l'acqua di preparazione dovrebbe essere tiepida.

Lo sapevi che… Esistono anche creme idratanti a base di farina d'avena colloidale.

Evitare gli allergeni

Se il problema della pelle secca sulle gambe è dovuto a una dermatite da contatto, bisogna eliminare la fonte dell'allergia. Questa precauzione garantirà in breve tempo la risoluzione del disturbo.

Come togliere la Pelle Secca dalle Gambe?

L'esfoliazione può aiutare contro la pelle secca, ma bisogna ricorrervi con la giusta frequenza.

Una volta a settimana sembra essere un buon compromesso per non peggiorare la condizione.

La corretta esfoliazione elimina le cellule cutanee secche, senza danneggiare la superficie ulteriormente.