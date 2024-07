Cosa serve davvero per una pelle più luminosa?

Una combinazione di trattamenti e cure tra cui l' esfoliazione , un'adeguata skincare, una buona idratazione (sia bevendo molta acqua sia utilizzando creme apposite), l'applicazione della protezione solare e un pieno di vitamine e sali minerali da assumere attraverso una corretta alimentazione : il segreto per garantirsi una pelle più luminosa e dall'aspetto sano e radioso, non è uno solo, ma si tratta di unire diversi tasselli tra loro creando la base per far si che la cute possa mantenersi in uno stato di benessere costante.

Come far brillare la pelle?

Creare una buona skincare routine;

Differenziare i trattamenti estivi da quelli invernali;

Eseguire regolarmente l'esfoliazione;

Applicare sempre la protezione solare;

Idratare la cute sia a livello topico che bevendo molta acqua;

Prediligere alimenti ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti (frutta e verdura);

Dormire un adeguato numero di ore;

Seguire uno stile di vita sano.

Per avere una pelle più luminosa la cosa più importante è conoscere la propria cute, adattando la skincare a seconda delle esigenze della stessa e differenziandola in base alla stagione e al momento della giornata (più leggera alla mattina, più nutriente e corposa la sera). Cosa da non dimenticare, poi, è l'esfoliazione (sia del viso che del corpo), un tassello indispensabile per eliminare le cellule morte dalla cute, permettendo alla pelle di respirare, liberarla dalle impurità, levigandola e riattivandone la circolazione. Anche la crema solare non deve mai mancare per garantirsi una pelle più luminosa, proteggendola dagli effetti dannosi dei raggi solari e dalla comparsa dei segni legati a una scorretta esposizione al sole.

L'idratazione, poi, è una elemento chiave per la salute della pelle e per garantirla la massima luminosità. Ecco perché è importante utilizzare delle buone creme idratanti e bere tanta acqua (circa 2 litri al giorno), idratandola sia esternamente che internamente. Cosa che deve essere fatta anche arricchendo la propria alimentazione con tanta verdura e frutta, ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti, anche sotto forma di centrifugati. Infine, alleato per una pelle più luminosa è anche il riposo. Dormire un adeguato numero di ore per notte, circa otto, garantisce un maggior benessere mentale e fisico, di cui beneficerà anche la cute.

