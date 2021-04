Pelle Luminosa e Vitamine: Quali Servono per un Viso Radioso

Vitamine per la Pelle Le vitamine sono tra gli ingredienti più efficaci delle formulazioni cosmetiche. Disponibili da sole, cioè come monocomponente, o in combinazione con altre sostanze attive, rispondono a varie necessità della pelle e dei capelli. Shutterstock Cosa Sono le Vitamine (in breve) Le vitamine sono nutrienti essenziali per il corpo, che partecipano a numerosi processi biologici e meccanismi fisiologici "protettivi". L'organismo le ricava dagli alimenti, assorbendole nel tratto digestivo e distribuendole ai vari tessuti, pelle inclusa. Il modo migliore per ottenere le vitamine di cui il corpo ha bisogno per prevenire e riparare i danni a carico della superficie cutanea consiste nel seguire una dieta sana, bilanciata e ricca di questi nutrienti: un corpo sano aiuta a sostenere il trofismo della pelle. Quali Vitamine Sono Utili per la Cura della Pelle? Oltre a quelle introdotte con un'alimentazione equilibrata e sana, le vitamine fanno bene alla pelle, anche quando entrano nella composizione dei cosmetici e sotto forma di trattamento topico. Attenzione! Nonostante le vitamine siano numerose, alcune più di altre presentano dei benefici e risultano particolarmente importanti per la salute della pelle e possono influenzarne l'aspetto. Per esempio, la vitamina C e la vitamina E svolgono un ruolo essenziale nel trofismo cutaneo. Altre non hanno, invece, alcun significativo impatto positivo o possono addirittura risultare irritanti, se applicate a livello topico.

Pelle Luminosa: le Vitamine Essenziali Le vitamine più importanti per la cura della pelle sono: Vitamina A ;

; Vitamina C ;

; Vitamina D ;

; Vitamina E ;

; Vitamina B3.

Vitamina A: Rinnovare La vitamina A è una vitamina liposolubile particolarmente preziosa per mantenere integre le strutture cutanee. Non a caso è uno degli ingredienti per la cura della pelle più popolari: in cosmetica, la vitamina A si trova sotto forma di derivato che prende il nome di retinolo o acetato di retinile. La vitamina A è capace di svolgere un'azione profonda in grado di stimolare la rigenerazione cellulare e migliorare la produzione di collagene del derma. Shutterstock Pelle Luminosa: a cosa serve la vitamina A? La vitamina A stimola il rinnovamento cutaneo favorendo il turnover cellulare. Per questo, è utile per contrastare le macchie cutanee e la comparsa delle rughe. Inoltre, la vitamina A svolge un'azione seboregolatrice sulle pelli grasse, lenisce quelle arrossate e irritate e rassoda le pelli mature. Alcune prove cliniche significative hanno dimostrato che la vitamina A può anche aumentare la velocità con cui la pelle si ripara e guarisce da sola. La vitamina A è, inoltre, un potente anti-ossidante e si trova in molti cosmetici per mantenere la pelle giovane in combinazione alla vitamina C. A Cosa Fare Attenzione La vitamina A usata sotto forma di acido retinoico è utilizzata solo nei preparati anti-acne ad uso medico .

è utilizzata nei preparati anti-acne ad . La vitamina A è fotosensibilizzante : meglio utilizzare i preparati che la contengono in alte percentuali solo alla sera.

: meglio utilizzare i preparati che la contengono in alte percentuali solo alla sera. In qualche caso, i retinoidi topici possono causare irritazione cutanea, specialmente nelle persone con pelle sensibile. Pertanto è consigliabile eseguire un patch test per valutare la reattività eventuale e iniziare con un prodotto non molto concentrato.

Vitamina E: Anti-Aging La vitamina E è comunemente inclusa, come ingrediente, in molti prodotti per la cura della pelle. Si tratta di uno dei più potenti antiossidanti naturali. Shutterstock Pelle Luminosa: a cosa serve la vitamina E? La vitamina E ha un'attività antinfiammatoria che, combinata all'effetto protettivo, lo rende un ingrediente chiave nei prodotti anti-age e nei cosmetici per difendere la cute dai danni da esposizione solare. A Cosa Fare Attenzione La vitamina E può avere alcuni effetti protettivi contro i raggi UV, ma, come la vitamina C, non è un sostituto della crema solare. Tuttavia, può aiutare a curare la pelle scottata dal sole, motivo per cui si trova inclusa nella formulazione di molte creme e gel per alleviare le scottature.

Vitamina D: Proteggere La quasi totalità della vitamina D viene attivata nell'organismo a livello della pelle, per azione della luce ultravioletta. Per via topica, la vitamina D viene utilizzata soprattutto per il trattamento di alcune condizioni patologiche cutanee, come la psoriasi e l'acne. Pelle Luminosa: a cosa serve la vitamina D? In ambito dermatologico e cosmetologico, la vitamina D è utilizzata in forma di analoghi sintetici e risulta utile anche per: Potenziare le difese della pelle , rafforzando così la funzione di barriera esercitata dalla cute;

, rafforzando così la funzione di barriera esercitata dalla cute; Attenuare gli stati infiammatori, evitando da un lato la comparsa di episodi reattivi e facilitando dall'altro i processi di guarigione. In combinazione con la vitamina E, può contribuire a lenire l'irritazione della pelle associata alla dermatite da contatto.