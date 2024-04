Le risposte in realtà sono tante, ma prima di scoprire tutto sull'argomento, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza, benessere e salute.

Uno di questi cambiamenti è l' opacizzazione . Il nostro incarnato inizia ad apparire più spento, smorto o addirittura tendente al grigio. Per questo, arrivate alla mezza età potremmo chiederci: come si fa ad avere la pelle luminosa a 50 anni ? E in generale, come possiamo contrastare quelli che sono dei processi assolutamente naturali e continuare a brillare e splendere a dispetto degli effetti dell' invecchiamento ?

Probabilmente lo saprete già, ma vale la pena ricordarlo: la pelle è l'organo più grande del corpo umano ed è anche uno di quelli quasi interamente esposti all'esterno. Queste sue precise peculiarità fanno in modo che tutti quei cambiamenti che inevitabilmente si verificano con il passare degli anni siano molto più evidenti rispetto a quelli di altri organi o, in generale, di altre parti del corpo.

Chiaramente, non si può parlare di rimedi se prima non si conoscono le cause della perdita di luminosità della pelle . La "colpa" di questo graduale spegnimento del tono del nostro incarnato è da attribuirsi all' invecchiamento cutaneo , un processo fisiologico che non si può in alcun modo evitare, ma che si può sicuramente contrastare.

Tuttavia, secondo diversi studi di settore ( come Defining skin aging and its risk factors , pubblicato sulla rivista scientifica Nature), la pelle inizia la sua fase di invecchiamento a partire dai 25 anni d'età . Con il passare degli anni i segni diventano via via sempre più evidenti e le sue esigenze cambiano, di conseguenza se si vuole una pelle luminosa a 50 anni occorrerà iniziare ad adottare abitudini precise e calibrate .

Come abbiamo già accennato, l'invecchiamento cutaneo è frutto della combinazione dell'invecchiamento intrinseco (genetico) e di una serie di fattori esterni. Ciò significa che non inizia per tutti allo stesso momento : c'è chi inizierà a notare dei piccoli segni del tempo e chi invece li noterà dopo.

Il vero problema è che ognuno di questi punti deve essere accompagnato da costanza e consapevolezza . A 50 anni il nostro corpo segue dei ritmi più lenti rispetto al passato, di conseguenza è necessario ricordare che non basta un mese di dieta sana e di buona skincare per ottenere dei risultati: occorre impegnarsi e ricordare che si tratta di abitudini che non solo ci rendono più belle, ma ci mantengono in salute.

Partiamo dall'alimentazione. Prima ancora che esternamente, la pelle si cura internamente, attraverso ciò che si decide di portare in tavola. Per questo è essenziale prediligere una dieta ricca di alimenti che contengano tutto ciò che le serve e che la facciano splendere, tra cui:

Non riuscire a dormire bene incide anche sulla pelle , che con il passare del tempo non riesce a ripararsi quanto dovrebbe e appare più sciupata e spenta.

La scelta dei prodotti solitamente non va fatta seguendo solo l'età ma basandosi sulla tipologia di pelle. Tuttavia superati i 50 anni è più probabile che sia secca, motivo che la rende meno luminosa, quindi le formule usate per la detersione dovrebbero essere più ricche. Ottime quelle in gel o cremose , meglio invece accantonare gli idratanti schiumogeni , che tendono a seccare ancora di più.

Uno dei motivi per cui la pelle nel tempo risulta più spenta è che gli anni che passano tendono a renderla meno idratata. La detersione è sempre il momento più importante della skincare routine ma proprio per fare in modo che la pelle torni luminosa, lo è ancor di più a 50 anni.

Scegliere sieri e creme specifiche

Dopo la detersione la skincare routine deve sempre continuare con l'applicazione di sieri e creme. Per avere la pelle luminosa a 50 anni gli ingredienti non devono essere scelti a caso ma selezionati con cura. Nelle formule più indicate non dovrebbero mancare quelli nutrienti e idratanti come l'acido ialuronico e le vitamine A (retinolo e retinale), C ed E, utili anche a mantenere la pelle elastica e radiosa. Molto indicate anche le ceramidi, soprattutto in inverno.

Un'attenzione particolare deve poi essere riservata alla zona del contorno occhi, molto più delicata rispetto al resto del viso e che tende a seccare prima delle altre e quindi ad apparire spenta. I prodotti più indicati per le over 50 sono quelli ricchi di antiossidanti e peptidi.

Per una pelle luminosa a 50 anni può anche essere utile fare una maschere viso idratante una volta a settimana. In commercio ne esistono di tantissime tipologie, da quelle in crema a quelle in tessuto.

Per approfondire: