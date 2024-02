Pelle in menopausa, come prendersene cura e cosa cambia

Con l'incedere del tempo il nostro corpo cambia e le sue esigenze si modificano. Fra i tanti mutamenti ci sono quelli visibili della pelle in menopausa. Come prendersene cura quando perde vitalità, tonicità e lucentezza? Intanto, partendo da un assunto fondamentale: si stima che quasi la metà delle donne soffra di problemi alla pelle durante la menopausa.

La ridotta produzione di estrogeni, progesterone e testosterone e l'aumento della produzione di cortisolo durante questo periodo sono responsabili degli inevitabili cambiamenti della pelle che le donne devono affrontare, di conseguenza si tratta di un processo naturale, che non risparmia nessuno. La buona notizia, però, che ci sono dei modi per migliorare la situazione.