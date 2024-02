Pelle in menopausa, come aumentare il collagene? Non tutti lo dicono, ma la verità è che invecchiare è una cosa meravigliosa. Saggezza, sicurezza e consapevolezza aumentano esponenzialmente e diventiamo sempre più in grado di prenderci cura di noi. Certo, il contro di questa maturazione è che il nostro corpo cambia e comincia a produrre più lentamente ciò che ci rendeva visibilmente più toniche, ma non dobbiamo avere paura: per esempio, anche chi cura la pelle in menopausa può stimolare la produzione di collagene. Sì, è proprio così: anche se il nostro organismo rallenta noi possiamo tranquillamente aiutarlo e stimolarlo, dandogli tutto ciò che serve per preservare la nostra cute e mantenerla in uno stato ottimale, collagene incluso. Prima di saperne di più, però, seguite anche il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere, salute e bellezza.

Come si produce il collagene? Il nostro corpo produce questa proteina in totale autonomia. Fino ai 25-30 anni i livelli di collagene sono piuttosto alti (anche se non vale per tutti), mentre dai 35 anni in poi cominciano a ridursi. Si tratta di una naturale conseguenza dell'invecchiamento, perché con l'avanzare dell'età il corpo si rilassa e perde tonicità e freschezza. In più, dopo i 40 anni le fibre di collagene esistenti (e dunque già prodotte) iniziano a rompersi a un ritmo molto più veloce. La riduzione più significativa del collagene si ha durante e dopo la menopausa, con un calo drastico dopo i 60 anni. È anche per questa ragione che curare la pelle in menopausa diventa ancora più importante.

Come stimolare la produzione di collagene in menopausa? Skincare;

Ginnastica facciale;

Massaggio facciale. Come abbiamo già detto, il nostro corpo produce il collagene in maniera autonoma, dunque potremmo cadere in errore e pensare che non ci siano modi per stimolarne la produzione. In realtà non è del tutto così. Il primo passo per fare in modo che i livelli di collagene rimangano sempre stabili (o comunque che non diminuiscano rapidamente), è una corretta skincare. Specie se ci si prende cura della pelle in menopausa, è consigliabile uno skincare reset con l'uso di detergenti delicati e l'introduzione di cosmetici ad hoc, che comprendano tutte le vitamine e gli acidi che ci occorrono. È consigliatissima anche la ginnastica facciale: gli esercizi sono davvero semplici e rallentano il rilassamento cutaneo, cosa che fa sì che il collagene si rompa meno facilmente. Altrettanto utile è fare un massaggio facciale (magari usando degli strumenti ad hoc come il dermaroller o il ridoki), che migliora il tono e aiuta a non inibire la produzione di collagene.

Cosmetici a base di collagene Applicare dei cosmetici a base di collagene è un altro ottimo modo per aumentare la sua presenza nel nostro corpo. Anche in questo caso è necessario sapere che la proteina è troppo grande, di conseguenza sia nelle creme che nei sieri viene usato o il collagene idrolizzato o dei peptidi Tutti i prodotti cosmetici a base di collagene vanno applicati con costanza e i primi risultati sono visibili dopo un paio di settimane. Si consiglia sempre di applicare massaggiando e picchettando, in modo tale da stimolare anche la microcircolazione.