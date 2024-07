Pelle in estate: come prendersene cura? Le esigenze della pelle variano in base alla stagione dell'anno. In estate caldo, sole, salsedine, aria condizionata mettono a dura prova la cute. È fondamentale prendercene cura in maniera ottimale partendo dalla corretta detersione, passando poi per la giusta protezione fino all'idratazione, arricchita di nutrienti che aiutino a riparare i danni alla pelle causati dallo stress ossidativo. Per questo articolo ho chiesto la consulenza alla dottoressa Manuela Carrera, specialista in dermatologia e venereologia, dottore di ricerca in dermatologia oncologica. Per approfondire: Come bisogna trattare la pelle del corpo in estate?

Come fare una corretta detersione? È fondamentale che sia profonda, ma mai aggressiva. La pelle è la barriera di protezione che ci separa dall'ambiente esterno, è quindi importante mantenerne intatte tutte le caratteristiche fisico-chimiche. È bene rimuovere l'eccesso di sebo, le secrezioni di sudore, lo sporco ambientale. Al tempo stesso è fondamentale rispettare il film idrolipidico della pelle, non aggredirlo, né danneggiarlo. Non basta idratare poi se prima creiamo un danno alla pelle durante la detersione.

Come va scelto il giusto detergente? Prima di tutto conoscendo il proprio tipo di pelle. Ciascuna ha, infatti, esigenze diverse. Esistono cosmetici che mentre detergono, idratano e nutrono. Oppure dal potere lenitivo e addolcente. O ancora purificante o rigenerante. Scegliamo con cura il detergente più adatto per: pelle secca,

pelle normale o mista

pelle grassa

pelle sensibile e reattiva Ideale è detergere il viso mattino e sera. Alla sera si rimuovono tutte le impurità che si sono depositate sulla pelle durante il giorno, ma anche eventuali residui di crema protettiva. Pulendo con cura la pelle la prepareremo alla corretta idratazione, arricchita di nutrienti specifici per favorire la rigenerazione cellulare. Di notte, infatti, la pelle si ripara e si rigenera. È fondamentale non andare mai a letto truccati o con la cute non ben detersa e idratata. Latte detergente : è un'emulsione fluida che deterge in maniera delicata, senza intaccare il film idrolipidico della pelle. Scioglie i residui di crema, di trucco, elimina le impurità senza seccare la pelle. Può contenere ingredienti lenitivi, idratanti e nutrienti. Risulta estremamente rispettoso della pelle. Esistono poi dei latti detergenti che contengono ingredienti astringenti e purificanti, più adatti alle pelli grasse. Questo tipo di pelle non va mai aggredito con prodotti che tendono a seccare troppo: si rischia, infatti, l'effetto opposto. La pelle tende a produrre altro sebo. Nel caso di pelli più sensibili, specie in estate, può essere utile optare per cosmetici che contengano estratti vegetali, come la camomilla, l'aloe e l'amamelide.

Lo scrub: quando farlo in estate? Aiuta a favorire il turnover cellulare, a eliminare le cellule morte, a regalare luminosità alla pelle e a contrastare le discromie spesso presenti quando la pelle è abbronzata, secca e disidratata. Ma sulla frequenza in cui fare lo scrub non ci sono regole generali. Anche in questo caso è fondamentale conoscere la propria pelle. Si può eseguire generalmente uno scrub a settimana, se la cute non è particolarmente delicata. Sempre meglio farlo alla sera, per lasciare il viso (o il corpo) riposare durante la notte, evitando quindi le ore di sole e di caldo. In caso di pelle delicata e sensibile può essere opportuno fare lo scrub una volta al mese o due al massimo. Lo scrub è composto da una base oleosa, cremosa o liquida abbinata a ingredienti esfolianti. Esistono diverse tipologie di scrub e anche in questo caso è bene scegliere il prodotto con attenzione in base alle personali esigenze. Mai usare lo scrub corpo per il viso! Prediligere cosmetici arricchiti da sostanze idratanti e nutrienti, che aiutino a rispettare la pelle durante l'esfoliazione.

Quando e come idratare la pelle? Iniziamo dalla sera . Perché proprio durante il riposo notturno aumenta l'eliminazione delle cellule morte e la formazione di nuovi cheratinociti. La pelle è più ricettiva ed è il momento ideale per regalarle tutti quegli ingredienti che favoriscano la rigenerazione cellulare.

. Perché proprio durante il riposo notturno aumenta l'eliminazione delle cellule morte e la formazione di nuovi cheratinociti. La pelle è più ricettiva ed è il momento ideale per regalarle tutti quegli ingredienti che favoriscano la rigenerazione cellulare. Al mattino, dopo la detersione ricordiamo di applicare sempre un cosmetico idratante, prima della crema con filtro solare. Tra gli ingredienti utili nei mesi estivi segnaliamo, l'acido ialuronico, la glicerina, ma anche sorbitolo, acido lattico, l'elastina e ancora ceramidi, antiossidanti quali vitamina C e vitamina E, resveratrolo, utili a contrastare i radicali liberi responsabili del fotoinvecchiamento e della fotocarcinogenesi.

Tra gli antiossidanti, l'acido ferulico è tra più potenti: neutralizza i radicali liberi e inibisce anche gli enzimi responsabili della produzione dei radicali liberi. Da utilizzare tutto l'anno, in particolare nel periodo estivo in cui la nostra pelle è più esposta ai raggi UV. L'acido ferulico preserva anche l'efficacia delle altre molecole antiossidanti: vitamina C e vitamina E. Fondamentale poi durante il giorno applicare la protezione solare, sempre.

Si può usare il make up? e che tipo? Se abbiamo la necessità di truccarci, magari per uniformare il colorito in caso di macchie, è bene usare fondotinta studiati per l'esposizione solare. Prediligere quelli con fattore di protezione alta. Vanno usati come un solare e quindi bisogna riapplicarli nel corso della giornata.