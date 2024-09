Pelle impura dopo l'estate? Cosa fare?

Tra i danni del sole c'è anche quello di un peggioramento della pelle: dopo la stagione calda e l'estate , la percentuale di persone che soffre di pelle impura aumenta. Nonostante in realtà l'effetto comune è quello di sentirsi più belle da abbronzate e con l'effetto sunkissed , non ci si può nascondere poiché il miglioramento è solo momentaneo .

La pelle impura viene così definita quando manifesta imperfezioni; le più comuni sono brufoli, punti neri e pori dilatati spesso collegati all' eccesso di sebo . La situazione viene generata da squilibri ormonali, stress e alimentazione inadeguata ma anche stagionalità e una skincare non adeguata possono influire.

Cosa fare in caso di pelle impura dopo l’estate?

Detergere con cura, preferendo un prodotto in formulazione oleosa;

Ripristinare l'idratazione;

Stabilire una skincare pensata per il post vacanza;

Scegliere maschere purificanti e a base di argilla da usare in modo mirato.

La cosa migliore da fare è iniziare subito con una skincare post vacanze pensata per gestire al meglio una fase in cui la pelle si mostra impura. Per prima cosa provare a scegliere detergenti delicati, così da creare un riequilibrio del ph, poi ragionare con l'esfoliazione avendo cura di fare scrub non eccessivamente aggressivi ma pensati appositamente per trattare le impurità della pelle.

Non va poi trascurata l'idratazione: specialmente in vista dell'arrivo dell'autunno, va ripristinato il giusto strato di acqua, per fare in modo che la barriera cutanea abbia tutto il necessario per rigenerarsi.

Chiaramente va poi presa in considerazione la propria età: l'acne nelle over 40 e over 50 è diversa da quella delle teenager, sia nella produzione sebacea che negli effetti sull'incarnato.

Nelle pelli più mature, preferire una detersione profonda e delicata soprattutto la sera, avendo cura di struccarsi perfettamente con l'aiuto di un detergente in formulazione oleosa è una mossa vincente. Marcia in più le maschere purificanti e in modo particolare quelle a base di argilla, da utilizzare sapientemente solo nelle zone specifiche da trattare.