Esistono però una serie di esercizi che, in combinazione con un'alimentazione sana e creme appropriate al collagene e all' acido ialuronico , ti permetteranno di mantenere il collo tonico e liscio più a lungo, rallentando i risultati del tempo che passa.

Pelle del collo: gli esercizi sono importanti?

Immagina la pelle del tuo collo come una superficie liscia sotto la quale si cela una fitta trama di muscoli, i quali sono pensati proprio per sostenere le espressioni e andare a plasmare il tuo decolleté. Trattandosi di muscolatura, così come avviene per il resto del corpo, non è così difficile pensare che mantenere in allenamento questa parte possa aiutarci a tonificarla e rassodarla, così come succede per esempio per la zona dell'addome o dei glutei.

L'allenamento costante della pelle del collo, esercizi pensati per creare nel tempo un effetto lifting, sono molto semplici e non richiedono una particolare preparazione fisica. Allenando i muscoli di questa zona, noterai col tempo un miglioramento anche del viso: la circolazione, migliorando, andrà a riattivare anche la produzione di sostanze anti-age non solo sul collo, ma anche sulla fronte e sulle palpebre. Allenare il collo ci permette dunque di mantenere giovane tutto il viso.

