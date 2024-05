Alcune riguardano cosa non fare in estate , ma prima di approfondire vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di benessere, bellezza, cosmetica ed estetica.

Per questo anche la skincare routine non dovrebbe rimanere invariata lungo tutto il corso dell'anno ma cambiare a seconda del periodo e delle esigenze che la pelle manifesta. Oltre a imparare ad ascoltare la propria e a calibrare in modo personale ogni azione da compiere, esistono alcune indicazioni generiche valide per tutti.

Prendersi cura del viso in modo corretto non è complicato, ma richiede un po' di attenzione.La pelle cambia da persona a persona ma anche a seconda della stagione. La temperatura esterna e le altri eventi come ad esempio il livello di umidità, infatti, la condizionano rendendola più o meno secca, grassa o sensibile.

Come trattare la pelle in estate?

Per trattare al meglio la pelle in estate, bisognerebbe come prima cosa agire d'anticipo, iniziando a prendersene cura a partire dalla primavera. Questo è il momento migliore per arricchire la propria skincare routine con prodotti ad hoc come l'acido ialuronicoe la vitamina C, perché i mesi precedenti, quelli della stagione fredda, mettono a dura prova la cute.

All'inizio della primavera, dunque, potremmo notare che la pelle è più stressata e spenta del solito e la prima mossa preventiva da fare è praticare peeling leggeri che aiutino a ripristinarne la luminosità senza irritarla e ricorrere a dei boost di idratazione e lucentezza.

Se non siamo riuscite a farlo in primavera, cerchiamo di adeguarci all'inizio dell'estate ricorrendo a delle esfoliazioni delicate mirate a rimuovere cellule morte, tossine e impurità che si sono accumulate nel corso del tempo. Durante tutta la stagione gli scrub leggeri dovrebbero essere la norma e dovrebbero essere combinati ad azioni mirate come l'applicazione di agenti idratanti e nutrienti e di prodotti che favoriscano il turnover cellulare.