Peeling Cosmetico: cos’è, a cosa serve, tipi e risultati

Gli ingredienti contenuti nei peeling cosmetici consentono di rimuovere le cellule cutanee devitalizzate che si depositano in superficie, per arrivare a stimolare in profondità i meccanismi di rinnovamento dello strato corneo . L'esfoliazione con il peeling cosmetico restituisce, quindi, alla pelle un aspetto levigato, compatto e luminoso .

Il peeling è un trattamento dermocosmetico destinato all' esfoliazione della pelle che si basa sull'impiego di sostanze chimicamente attive come alfa-idrossiacidi (tra cui l' acido glicolico ), beta-idrossiacidi (es. acido salicilico) e derivati dell'acido retinoico.

Rispetto alle esfoliazioni di tipo meccanico, il peeling cosmetico promuove un effetto più profondo : in generale, questi prodotti hanno proprietà cheratolitica , cioè riducono la coesione dei corneociti per azione diretta sulle giunzioni tra le cellule (desmosomi). Di conseguenza, viene favorito il distacco e l'allontanamento delle cellule morte che si depositano in superfici e, allo stesso tempo, vengono stimolati i meccanismi di rinnovamento dello strato corneo.

Il peeling cosmetico stimola l'esfoliazione ed il conseguente ricambio della pelle attraverso una peculiare azione chimica , a differenza di scrub e gommage che prevedono elementi formulativi che provocano una microdermoabrasione (granuli, sferule, polveri finissime o sali) per rimuovere le cellule superficiali in via di desquamazione.

In genere, il peeling cosmetico ad uso domiciliare e sono è formulato sotto forma di soluzione alcolica o in gel e sostanze chimiche esfolianti. In questi trattamenti si possono trovare ingredienti funzionali di origine naturale o di derivazione sintetica.

I peeling sono caratterizzati, inoltre, da una differente profondità d'azione , cioè da un'intensità di esfoliazione di grado più o meno invasivo; ciò dipende dal principio attivo con cui è realizzato il trattamento, dalla sua concentrazione e dal pH definito. I cosiddetti peeling medi o profondi vengono realizzati normalmente in ambito medico-estetico, in quanto l'esfoliazione cutanea risulta molto marcata e richiede specifici accorgimenti. Le varianti cosmetiche ad uso domiciliare sono, invece, peeling superficiali e prevedono l'impiego di sostanze dall'azione più delicata, in grado di limitarsi all'esfoliazione dello strato corneo dell'epidermide .

Si distinguono varie tipologie di peeling cosmetici: in primis, occorre sottolineare che i prodotti ad uso domiciliare (destinati, per intenderci, alla routine di skincare a casa) sono diversi nelle quantità e nelle qualità delle sostanze funzionali presenti nei trattamenti ambulatoriali , impiegati esclusivamente da personale medico.

Come si usa

Il peeling cosmetico prevede l'applicazione del prodotto sulle parti da trattare, generalmente con un dischetto di cotone, per una durata di pochi secondi. Una volta effettuato il trattamento, può risultare benefico vaporizzare sulla cute una nuvola di acqua termale lenitiva ed idratante. Dopo questi gesti, la pelle sarà pronta a ricevere i principi attivi dei trattamenti che andranno applicati successivamente.

Il peeling cosmetico è particolarmente efficace: già dalle prime applicazioni, la pelle risulterà più compatta, vellutata al tatto e rinvigorita. Tuttavia, questo trattamento può risultare aggressivo per alcune tipologie di pelli e non è privo di effetti collaterali, se non viene utilizzato adeguatamente. Per questo motivo, il peeling cosmetico più adatto al proprio tipo di pelle andrebbe scelto previo consiglio del dermatologo di riferimento. Va considerato, inoltre, che sono disponibili peeling cosmetici ad uso domiciliare con differenti formulazioni e livelli di profondità: a seconda di questa caratteristica, è indicata una frequenza d'utilizzo diversa. Se la pelle è secca, per esempio, è consigliata generalmente un'esfoliazione molto delicata, con peeling chimici formulati con ingredienti attivi in basse concentrazioni (es. acido glicolico all'8%) e con pH non inferiore a 4-5.

Attenzione Per non stressare eccessivamente la pelle, durante l'applicazione è bene non insistere su determinate zone: il rischio è quello di favorire delle irritazioni o reazioni avverse, come l'aumento della sensibilità cutanea. In casi di dubbi circa le modalità d'uso, è sempre consigliabile leggere ed attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione, sull'etichetta o sul foglietto di accompagnamento al prodotto.

The Ordinary Peeling Solution

La peeling solution di The Ordinary contiene alfaidrossiacidi (AHA), responsabili dell'esfoliazione della parte più esterna della cute e betaidrossiacidi (BHA), che favoriscono il decongestionamento dei pori della pelle La formula è una soluzione combinata di AHA/BHA al 32% e consente di restituire alla pelle un aspetto più luminoso, liscio e compatto. A questi due ingredienti vengono associati un derivato della pianta del pepe della Tasmania, acido ialuronico, vitamina B5 e carota nera; queste aggiunte aiutano a limitare l'arrossamento della pelle dovuto all'impiego degli acidi e ne favoriscono la guarigione. E' fondamentale, prima di usare il peeling di The Ordinary, verificare le conoscenze relative all'applicazione del peeling e accertarsi che la propria pelle non sia sensibile. Infine, è indispensabile leggere attentamente le indicazioni che accompagnano il prodotto prima di utilizzarlo, così da evitarne l'uso qualora non risultasse idoneo per la propria pelle.

Filorga Oxygen Peel

Il peeling per il viso di Filorga è una lozione più leggera, rispetto al concetto tradizionale di peeling. In effetti, Filorga propone un micro-peeling meno traumatico per la pelle. Questo prodotto può essere utilizzato ogni sera, proprio in virtù della sua formulazione meno aggressiva con acido ialuronico e ossigeno, si parla infatti di effetto riossigenante. In questo modo la pelle si rinnova gradualmente, perde il colorito grigiastro, i pori diventano pian piano meno visibili, il viso si rimpolpa e le rughe si assottigliano.