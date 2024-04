Gli step di una pedicure professionale Si ritiene, non a torto, che le mani rappresentino il nostro biglietto da visita. Ciò non vuol dire, però, che i piedi possano essere ignorati: nella bella stagione in particolare sono più che in vista, e aver ricevuto una pedicure professionale fa tutta la differenza del caso. Insieme proveremo a capire in che modo si esegue, perché è importante, che prezzi può avere e per quale motivo è sempre una buona idea affidarsi a esperti qualificati, che sappiano eseguire tutte le manovre con la dovuta cura. Prima di dirvi di più, però, vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza, cosmesi, estetica e benessere.

Pedicure: le origini di un'abitudine sana Iniziamo dal... passato. Sì, perché concedersi una pedicure professionale non è un'abitudine dei tempi moderni: già nell'antichità si era compresa l'importanza della cura dei piedi, non solo per una questione estetica ma anche e soprattutto per garantire il benessere generale della persona. Sia nell'antico Egitto che nell'Antica Cina nobili e membri della famiglia reale si affidavano a degli esperti, che usavano miscele di erbe e oli per ammorbidire e nutrire la pelle e le unghie dei piedi. La loro cura influenzava (e influenza) la postura e la struttura fisica, dunque era fondamentale che fossero sempre trattati a dovere, per il bene di tutto il corpo.

L’importanza della pedicure professionale Nel corso dei secoli la pedicure professionale si è evoluta, influenzata non solo dalle diverse culture e tradizioni in tutto il mondo, ma anche e soprattutto dalla dettagliata conoscenza della funzione del piede. Con il passare degli anni, infatti, è apparso sempre più chiaro che oltre a fornire supporto strutturale, i piedi svolgono un ruolo chiave nella distribuzione del peso corporeo e nell'assorbimento degli urti che si verificano durante la camminata. Non solo: sono ricchi di recettori (presenti nella pianta) che permettono di mantenere l'equilibrio, di terminazioni direttamente collegate al sistema nervoso centrale e di vasi sanguigni che dilatandosi o restringendosi regolano o mantengono la temperatura corporea generale. Vista e considerata l'importanza di tutte queste informazioni, fare una pedicure professionale è importante perché affidarsi a un esperto la rende una pratica ancor più sicura ed efficace, perfetta per favorire il benessere fisico e mentale.

Tipi di pedicure professionale La pedicure professionale può essere di due tipologie: quella estetica e quella curativa. Durante la pedicure estetica il professionista si occuperà principalmente dell'aspetto del piede e la sua attenzione si rivolgerà alla cura delle unghie, alla rimozione della pelle morta e alla levigatura delle parti più ruvide e ispessite della pelle. Durante la pedicure curativa, invece, il professionista punta a risolvere problemi specifici dei piedi. Cercherà dunque di rimuovere calli e duroni e in base alla gravità del problema potrebbe richiedere strumenti specializzati o trattamenti specifici. Per approfondire: Calli: come si eliminano? Cura, rimedi e prevenzione

Pedicure professionale estetica: come si fa? Approfondiamo ora le due tipologie di pedicure professionale, partendo da quella estetica. A svolgerla è generalmente un'estetista o un operatore del benessere, che seguirà questi passaggi: Preparazione della vasca d'acqua : il professionista riempie un recipiente d'acqua tiepida o calda a seconda dell'esigenza della vostra pelle;

: il professionista riempie un recipiente d'acqua tiepida o calda a seconda dell'esigenza della vostra pelle; Scelta degli oli essenziali o dei sali : sempre a seconda delle esigenze della pelle vengono aggiunti oli essenziali come quello di lavanda (calmante e lenitivo), di arancio dolce (rinfrescante e purificante) o camomilla (anti-infiammatorio e defaticante);

: sempre a seconda delle esigenze della pelle vengono aggiunti oli essenziali come quello di lavanda (calmante e lenitivo), di arancio dolce (rinfrescante e purificante) o camomilla (anti-infiammatorio e defaticante); Fase di ammollo: a questo punto, il professionista vi chiederà di lasciare i piedi in ammollo per circa 15 minuti, al fine di ammorbidire pelle, unghie e cuticole;

a questo punto, il professionista vi chiederà di lasciare i piedi in ammollo per circa 15 minuti, al fine di ammorbidire pelle, unghie e cuticole; Asciugatura : i piedi vengono tamponati e frizionati con un asciugamano morbido;

: i piedi vengono tamponati e frizionati con un asciugamano morbido; Taglio delle unghie : il professionista taglierà le unghie in orizzontale usando una forbice o il tagliaunghie;

: il professionista taglierà le unghie in orizzontale usando una forbice o il tagliaunghie; Limatura : la limatura servirà per dare forma alle unghie, senza però alterare quella naturale né arrotondare troppo;

: la limatura servirà per dare forma alle unghie, senza però alterare quella naturale né arrotondare troppo; Trattamento delle cuticole : l'estetista spingerà delicatamente le cuticole all'indietro e se necessario le taglierà con uno strumento apposito (ricordati: solo un professionista può tagliarle, perché il rischio è di avvicinarsi troppo vicino alla pelle);

: l'estetista spingerà delicatamente le cuticole all'indietro e se necessario le taglierà con uno strumento apposito (ricordati: solo un professionista può tagliarle, perché il rischio è di avvicinarsi troppo vicino alla pelle); Esfoliazione meccanica : con uno scrub o, se necessario, con una spazzola apposita, il professionista rimuovere la pelle morta concentrandosi sul tallone e sulle zone più ruvide;

: con uno scrub o, se necessario, con una spazzola apposita, il professionista rimuovere la pelle morta concentrandosi sul tallone e sulle zone più ruvide; Idratazione e massaggio: dopo aver rimosso i residui di scrub e aver asciugato bene i piedi, l'estetista applica una crema idratante sui piedi e massaggia delicatamente. A questo punto la pedicure estetica può essere completata, se lo si desidera, dall'applicazione dello smalto. Generalmente il professionista applica prima un primer, poi uno smalto colorato e infine da un top coat trasparente per una maggiore durata. Per approfondire: Massaggio ai Piedi: come si fa? Quali sono i benefici?

Pedicure professionale: qual è quella curativa? Per quanto riguarda la pedicure curativa, la procedura differisce leggermente. A effettuarla può essere un'estetista qualificato o un podologo, che dopo aver preparato la vasca d'acqua (sempre calda o tiepida) non sceglierà solo gli oli essenziali, ma potrebbe anche applicare dei prodotti più specifici per ridurre i rischi di infezione o per calmare irritazioni e pruriti. La fase di ammollo potrebbe avere una durata leggermente più lunga (dai 25 ai 30 minuti), specie se il piede presenta calli, duroni, verruche plantari, unghie incarnite o aree particolarmente ispessite e resistenti. Una volta terminata questa fase, il professionista asciuga i piedi e procede con: Trattamento delle unghie: le unghie vengono pulite e disinfettate. Sulla pelle circostante viene applicata una crema che facilita eventuali interventi più approfonditi (come l'ampliamento dell'unghia incarnita);

le unghie vengono pulite e disinfettate. Sulla pelle circostante viene applicata una crema che facilita eventuali interventi più approfonditi (come l'ampliamento dell'unghia incarnita); Trattamento delle cuticole : anche in questo caso le cuticole vengono spinte all'indietro e tagliate;

: anche in questo caso le cuticole vengono spinte all'indietro e tagliate; Rimozione di calli e duroni : usando strumenti specifici come sgorbie, lame, fresa o pietra pomice, il professionista tratta calli e duroni, rimuovendoli senza irritare la pelle sana che li circonda;

: usando strumenti specifici come sgorbie, lame, fresa o pietra pomice, il professionista tratta calli e duroni, rimuovendoli senza irritare la pelle sana che li circonda; Levigazione degli ispessimenti : con la pietra pomice o con una raspa vengono anche levigate le zone del piede che presentano ispessimenti cutanei resistenti;

: con la pietra pomice o con una raspa vengono anche levigate le zone del piede che presentano ispessimenti cutanei resistenti; Applicazione di prodotti o trattamenti topici : se necessario, il professionista applica soluzioni, creme o sieri specifici;

: se necessario, il professionista applica soluzioni, creme o sieri specifici; Idratazione: al termine della pedicure curativa viene applicata una crema idratante e lenitiva. Nonostante questa pratica sia sicura e non sia invasiva, se avete dei dubbi su come trattare specifiche condizioni dei piedi e delle unghie è sempre bene consultare sempre un podologo o un dermatologo, che vi saprà consigliare un trattamento adeguato.