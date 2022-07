Leggeri e con la pelle morbida: tutti desideriamo piedi così, soprattutto quando le calze iniziano a sparire in occasione dell'arrivo dei primi caldi estivi, lasciandoli finalmente scoperti. Ma se i mesi primaverili possono aver lasciato ispessimenti, eccessiva secchezza e screpolature, con l'alzarsi delle temperature, si ripropongono altri fastidiosi "effetti collaterali", tra cui gonfiore e pesantezza. Tutti questi problemi richiedono un intervento tempestivo, anche con l'aiuto di cosmetici giusti e tools mirati. Prima, però, iniziamo dalle basi: come prendersi cura quotidianamente dei nostri piedi con la pedicure. La buona notizia è che bastano pochi e semplici passaggi per fare una grande differenza e avere piedi sani e in ordine anche a casa.

Come fare la pedicure a casa Una pedicure eseguita regolarmente non apporta solo benefici da un punto di vista estetico, ma significa mantenere i piedi in salute. 1) Fare un pediluvio Nonostante sia quasi superfluo ricordarlo, il primo step per la cura quotidiana dei piedi è il pediluvio: oltre a detergere, è un ottimo rimedio defaticante al termine della giornata. Va ricordato, infatti, che, ogni giorno, i piedi vengono sottoposti a continui stress e sollecitazioni: per alleviare le tensioni e restituire leggerezza, è sufficiente tenere i piedi in ammollo, per una decina di minuti, in acqua tiepida con poco bicarbonato o, in alternativa, del sale grosso da cucina. Ricordare di pulire bene gli spazi tra le dita e, a conclusione del pediluvio, non dimenticare di asciugare meticolosamente i piedi con un asciugamano morbido. Può sembrare banale, ma l'umidità nelle pieghette cutanee e negli spazi interdigitali crea un ambiente ideale per lo sviluppo delle micosi di pelle e unghie, oltre a predisporre alla formazione di cattivi odori. 2) Levigare la pelle ed eliminare le callosità Fa parte della pulizia anche l'eliminazione di eventuali cellule morte e ispessimenti, che tendono a formarsi sui punti d'appoggio, come sotto la pianta, talloni e parte finale delle dita, e possono predisporre a callosità e fessurazioni. Per mantenere i piedi perfettamente lisci, pertanto, è buona abitudine esfoliare le zone più ruvide e ispessite almeno una volta ogni due settimane. Per levigare è possibile optare per pietra pomice, lime abrasive, spugne minerali, gommage e creme con particelle esfolianti, formulate con ingredienti ammorbidenti contro la ruvidità e sostanze nutrienti capaci d'intervenire contrastando le desquamazioni della pelle. 3) Idratare e massaggiare Come la pelle del viso, anche quella dei piedi richiede un trattamento idratante e nutriente mirato, soprattutto se soggetta a secchezza o quando risulta ruvida e screpolata. Questa problematica è molto diffusa, sia nelle donne, che negli uomini e, se trascurata, può condurre al manifestarsi di sintomi piuttosto fastidiosi, come ispessimenti, calli e ragadi. Per questo motivo, uno step importante da prevedere sempre nella pedicure a casa è l'applicazione di creme idratanti, ricche di sostanze ad azione restitutiva. Quest'abitudine contribuisce a mantenere l'elasticità e la morbidezza alla pelle e previene problemi piuttosto fastidiosi, come talloni screpolati, ispessimenti, calli e ragadi. Se, nonostante l'esfoliazione periodica e l'idratazione, la pelle dei piedi risultasse particolarmente secca e arida, è necessario ripristinare l'elasticità cutanea e ammorbidire le screpolature utilizzando trattamenti specifici arricchiti da cheratina, glicerina, acido ialuronico e sostanze nutrienti e leviganti, come l'urea. L'applicazione della crema per i piedi è sicuramente un'ottima occasione per dedicare alle estremità un lento e profondo massaggio stimolante. I movimenti devono partire dal tallone, scendere lungo la pianta, risalire sulla caviglia e soffermarsi sul collo del piede. Questa gestualità è indicata per riattivare la microcircolazione e donare una rapida sensazione di sollievo da stanchezza e affaticamento. A tal proposito, vediamo cosa possiamo fare per migliorare il benessere dei piedi qualora presentassero gonfiori e pesantezza.