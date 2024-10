Occhiaie, borse sotto gli occhi, rughe sottili e pelle spenta possono far sembrare il nostro sguardo stanco e appesantito, anche quando ci sentiamo piene di energia. E proprio per mantenere la pelle sotto gli occhi fresca e luminosa da qualche tempo sono sempre più utilizzati i patch occhi, ma come funzionano e quali scegliere per le nostre esigenze?

Cos'è un Patch occhi e come funziona?

Sono piccoli fogli o cuscinetti impregnati di sieri ricchi di principi attivi. Vanno applicati sotto gli occhi e agiscono in modo intensivo sulla pelle delicata di questa zona, fornendo idratazione, nutrimento e un effetto rinfrescante.

I patch occhi vengono realizzati con materiali diversi, come gel, tessuto non tessuto o idrogel, hanno una forma ergonomica che si adatta alla zona sotto l'occhio, rilasciando gradualmente i principi attivi nella pelle mentre li teniamo in posa (in genere per un periodo ce va tra i 10 e i 30 minuti).

Perché usarli?

Rispetto ad altri trattamenti per il contorno occhi, i patch hanno il vantaggio di essere pratici e veloci. Non richiedono tempi lunghi di posa, non lasciano residui e possono essere utilizzati ovunque: a casa, in viaggio, prima di un evento importante o anche al lavoro, se hai qualche minuto di pausa. Inoltre, molti patch sono pensati per essere utilizzati al freddo, aumentando l'effetto rinfrescante e decongestionante sulla pelle.