Il motivo della loro fama è sicuramente ricondursi alla loro facilità d'impiego , al fatto che sono alla portata di tutte le tasche , e anche al fatto che sembrano adattarsi bene alle esigenze di ogni tipo di pelle . Possono per altro essere incluse facilmente nella nostra routine di skincare.

Le avrete sicuramente viste in giro, specie se siete delle appassionate di beauty routine: le patch in silicone sono prodotti cosmetici che, grazie ai principi attivi di cui solitamente vengono arricchite, sono rapidamente diventate imprescindibili per chi vuole una pelle tonica, luminosa e sempre giovane.

Cosa sono le patch in silicone?

Shutterstock

Le patch in silicone sono veri e propri "cerotti" da applicare su viso e corpo, compatti e poco impegnativi. Generalmente il loro obiettivo è quello di ridurre l'effetto delle rughe in tempi rapidi, garantendo in maniera immediata (o quasi) un aspetto radioso in ogni circostanza.

Generalmente ma non esclusivamente, perché le patch in silicone promettono di aiutare a sconfiggere molti altri inestetismi tra cui, per esempio, le cicatrici. Come ha effettivamente dimostrato la ricerca The Efficacy of Silicone Gel for the Treatment of Hypertrophic Scars and Keloids questi strumenti di bellezza di fatto, normalizzano la pelle, uniformandola e compattandola.

Lavorano sulla superficie, riuscendo a comprimere più zone delicatamente e infondendo dei principi attivi in tempi rapidi. Dagli zigomi alla fronte, dal naso alla bocca, fino al contorno occhi e ancora gomiti, ginocchia e décolleté. Ben sagomati per adeguarsi alle varie esigenze, sono una valida opzione per chi non intende ricorrere alla chirurgia estetica o ai filler.