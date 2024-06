Bagnarlo con acqua tiepida, utilizzarlo per applicare un detergente o uno struccante e ricordarsi di risciacquarlo e pulirlo per bene: usare un panno struccante in microfibra è molto facile. Si tratta anche di un alleato green e delicato sulla pelle per struccarsi , perfetto sia per la detersione mattutina che per quella notturna, ed è un prodotto riutilizzabile sempre più gettonato.

A cosa servono i panni in microfibra?

Rimuovere il trucco;

Pulire del viso;

Esfoliare delicatamente;

Rimuovere i residui di maschere.

Sono diverse le funzioni che può avere un panno in microfibra. Partiamo con il dire che è uno strumento eccellente nel rimuovere i residui di trucco: basta infatti usarlo insieme a un detergente oleoso o a uno struccante di buona qualità.

Oltre a ciò, però, può essere impiegato durante altri passaggi della skincare routine: dalla regolare detersione mattutina all'applicazione di uno scrub viso delicato per rimuovere le cellule morte, fino alla rimozione di maschere che hanno bisogno di essere risciacquate.

Dobbiamo pensare al panno in microfibra come ad uno strumento in tessuto sintetico: la sua qualità antistatica non gli fa rilasciare pelucchi e per questo motivo non crea disagio nell'utilizzo. Molto durevole nel tempo, riesce a rimuovere lo sporco accumulato e i residui di trucco senza irritare la pelle, a differenza di spugne o altri tool che potremmo utilizzare.

Può anche diventare un prezioso alleato per la salute della pelle: basterà prendersene cura adeguatamente con un lavaggio ad hoc per pulirlo e igienizzarlo.

In più, rispetto a salviettine struccanti e dischetti usa e getta, rappresentano una scelta green evitando di produrre rifiuti. Il pregio extra? Diventa un must have in viaggio: occupa pochissimo spazio in valigia.

