In questo articolo parliamo della palla da yoga facciale , uno strumento capace di rivoluzionare per davvero la tua routine di esercizi facciali.

Lo yoga facciale è una pratica benefica che, se coadiuvata dai giusti prodotti anti-age, ti permette di rallentare gli effetti visibili dell' invecchiamento cutaneo . Praticare yoga facciale può richiedere un po' di esercizio, ma per fortuna esistono sul mercato una serie di strumenti per facilitare i movimenti e semplificare gli esercizi.

Che cos’è la palla da yoga facciale?

Conosciuta anche come Face ball, o Mini yoga ball per il viso, la palla da yoga facciale è una sfera morbida in PVC che si passa sul viso e riscalda i muscoli, allevia le tensioni e migliora il tono muscolare portando anche al drenaggio dei liquidi.

Non è solo un piccolo riscaldamento di 2-3 minuti pensato per favorire l'assorbimento dei prodotti idratanti e nutrienti, ma è anche uno strumento davvero interessante per chi sta cercando di facilitare le pratiche di ginnastica facciale per ridurre i segni del tempo.

Lo sfregamento della superficie liscia e soffice garantisce risultati rapidi. Alcuni studi sullo yoga facciale garantiscono risultati visibili in pochi mesi di esercizio costante.

Le palle da yoga di qualità sono realizzate in PVC e sono prive di sostanze chimiche dannose come il latex, il piombo e i BPA (plastiche potenzialmente dannose per la salute).

