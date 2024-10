Ozempic face è un termine usato nel linguaggio comune per identificare lo svuotamento del viso (e del collo) che si verifica a causa di una rapida perdita di peso raggiunta attraverso l'uso di medicinali come Ozempic®.

Che cos'è Ozempic®?

Ozempic® è il nome commerciale di un medicinale a base del principio attivo semaglutide con indicazioni specifiche per il trattamento del diabete di tipo 2. La semaglutide appartiene al gruppo degli analoghi del peptide-1 simil-glucagone (GLP-1), peptide che svolge diverse azioni nella regolazione del glucosio, dell'appetito e del sistema cardiovascolare. La semaglutide, in quanto analogo del GLP-1, espleta la sua azione terapeutica agendo come un agonista del recettore per questo peptide.

Nonostante l'indicazione specifica per il trattamento del paziente diabetico, negli Stati Uniti si è verificato un uso improprio di tale medicinale per fini dimagranti. Fra gli effetti secondari della semaglutide, infatti, rientra la perdita di peso corporeo.

L'uso indiscriminato di questo medicinale per indicazioni terapeutiche non approvate e senza la corretta prescrizione medica, oltre a mettere a serio rischio la salute di coloro che si sono cimentati in questa pratica assolutamente da evitare, ha provocato una carenza su scala globale di Ozempic®, creando non pochi disagi ai pazienti diabetici che ne fanno uso.