Ovale del viso rilassato: cosa fare

Agire sull'ovale del viso rilassato Tutto il nostro corpo tende a cambiare con l'avanzare dell'età, rilassandosi e cedendo. Non si tratta di un tracollo drammatico o inaspettato: è assolutamente fisiologico. Tuttavia, può capitare di notare che anche l'ovale del viso può perdere la sua forma originale e ciò può essere complicato da gestire perché, si sa, il volto è la nostra parte più esposta. A modificare l'ovale del viso contribuiscono sensibilmente i cambiamenti che si verificano alla base (ai lati del mento): questa zona è una di quelle che si rilassa per prima e di conseguenza si nota un mutamento dell'aspetto complessivo del volto. Niente paura però, perché ci sono diversi metodi che sono utili a rallentare la perdita di definizione, a migliorare l'aspetto e a lavorare sull'ovale del viso rilassato. Adesso ve ne parleremo, ma prima di scendere nel dettaglio vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Forma del viso e valutazione complessiva della situazione Prima di passare direttamente ai consigli e ai trattamenti utili a mantenere l'ovale del viso e a migliorare l'aspetto, è necessario considerare la situazione di partenza. Ci teniamo ancora una volta a sottolineare che il rilassamento del volto è naturale e non si può impedire del tutto, di conseguenza cercate di essere quanto più possibile obiettive nell'analisi. La perdita di tono della pelle, così come le rughe e i segni del tempo sono sì attenuabili, ma non del tutto eliminabili, a meno che non si ricorra alla chirurgia estetica. Vi suggeriremo dei dei modi per rallentare il processo e faremo anche riferimento a trattamenti estetici più importanti, che possono essere più risolutivi e dagli effetti rapidi, ma l'invito è quello di essere gentili con voi stesse. Un'altra cosa importante è ricordarvi che, se state valutando dei trattamenti più impegnativi, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista, dermatologo, estetista o chirurgo estetico, per avere una valutazione dettagliata e personalizzata del vostro viso, del tono della pelle e per conoscere quali possono essere le reali soluzioni.

Ovale del viso rilassato: le ragioni Andiamo ora a ciò che causa un ovale del viso rilassato. La perdita di tono è la conseguenza di diversi fattori che sono legati non solo all'invecchiamento, ma anche alla genetica e allo stile di vita di ognuna di noi. Tra questi, compaiono: Perdita di collagene ed elastina : la produzione di queste sostanze diminuisce nel tempo. Il nostro organismo comincia via via a sentire la necessità di non rinnovarle, ma trattandosi di proteine fondamentali per mantenere il tono della pelle, ciò si riflette sull'elasticità e sull'aspetto dell'ovale del viso, che apparirà più rilassato;

: la produzione di queste sostanze diminuisce nel tempo. Il nostro organismo comincia via via a sentire la necessità di non rinnovarle, ma trattandosi di proteine fondamentali per mantenere il tono della pelle, ciò si riflette sull'elasticità e sull'aspetto dell'ovale del viso, che apparirà più rilassato; Assottigliamento dello strato di grasso : con il passare degli anni si riduce il sottile strato di grasso a livello sottocutaneo. Ciò contribuisce ad alterare la forma ovale del viso, con un rilassamento della pelle che perde il suo supporto e la sua definizione tipica;

: con il passare degli anni si riduce il sottile strato di grasso a livello sottocutaneo. Ciò contribuisce ad alterare la forma ovale del viso, con un rilassamento della pelle che perde il suo supporto e la sua definizione tipica; Fattori genetici: alcune persone sono più soggette alla perdita di tono della pelle del viso. Si tratta di una predisposizione genetica, dunque di fattori ereditari che influenzano questi aspetti, indipendentemente dai trattamenti e dallo stile di vita di ciascuno. Alle tre cause succitate occorre anche unire cattive abitudini come il fumo, il consumo eccessivo di alcolici, una dieta poco equilibrata e una scarsa idratazione, che andando a influire direttamente sulla salute della pelle creano un rilassamento precoce e un cedimento dei tessuti molto più evidente. Per approfondire: Perché la pelle diventa più sottile con l'età?

Ovale del viso rilassato: i rimedi fai da te Come abbiamo già accennato, esistono alcuni metodi per contrastare l'invecchiamento della pelle e, di conseguenza, il rilassamento dell'ovale del viso. I metodi in questione sono: Modifiche dello stile di vita;

Beauty routine calibrata;

Massaggi al viso;

Esercizi di ginnastica facciale.

Skincare reset e necessità della pelle Se notiamo che l'ovale del viso si sta rilassando, forse è anche il momento di uno skincare reset. La pratica dello skincare reset, ovvero del cambiare del tutto i prodotti e i passaggi della propria beauty routine abituale, è essenziale perché i gesti di cura cambiano con il passare dell'età, così come cambiano i bisogni della pelle. Una buona skincare calibrata, rinnovata e studiata per dare al viso tutto ciò che gli serve può avere un impatto positivo sull'ovale rilassato. Per avere una pelle sana si possono utilizzare dei prodotti che la arricchiscono di sostanze come la vitamina C, il retinolo e i peptidi, che sono in grado di migliorarne l'elasticità. Un utilizzo regolare avrà i suoi effetti a lungo termine.

Massaggi al viso Non dimentichiamo i massaggi! Si tratta di un modo del tutto naturale per migliorare il tono muscolare e mantenere la forma. I massaggi migliorano la circolazione sanguigna e hanno un effetto di tonificazione. Potete provare con dei massaggi fai da te in casa, utilizzando degli oli naturali o delle creme idratanti, oppure rivolgervi a un professionista. Per approfondire: Kobido massage: ginnastica facciale giapponese

Ginnastica facciale: esercizi utili per l'ovale del viso Oltre ai massaggi, sarebbe utile non dimenticare di praticare esercizi di ginnastica facciale. La ginnastica facciale altro non è che un insieme di esercizi mirati a tenere in forma, tonico e sodo il viso e aiuta sotto moltissimi punti di vista. Fra gli esercizi di ginnastica facciale esistono anche quelli mirati a mantenere l'ovale del viso. Vediamone insieme alcuni: Sollevate le guance con un grande sorriso e mantenete la posizione per qualche secondo, poi rilasciate. Ripetete il movimento per almeno 10 volte;

Inclinate la testa all'indietro e portate il mento verso l'alto. Mantenete la posizione per alcuni secondi e poi rilassate i muscoli. Ripetete per un totale di 10 volte;

Pronunciate la vocale "o" accentuando il movimento delle labbra fino a sentir lavorare i muscoli dell'ovale del viso. Mantenete la posizione per alcuni secondi e ripetete l'esercizio per 10-15 volte. Per approfondire: Ginnastica facciale: quante volte a settimana?