Ovale del viso: come rassodarlo senza chirurgia estetica

Come rassodare l’ovale del viso in modo efficace Con il passare del tempo l'ovale del viso tende a perdere tono e i suoi contorni subiscono alcuni mutamenti: gli zigomi appaiono più incavati, mentre la pelle si rilassa. Precisiamo subito che non si tratta di nulla di grave o di imprevedibile: semplicemente, questi sono i naturali effetti dell'invecchiamento cutaneo e del fatto che il nostro corpo va avanti con l'età. Ciò non significa che vedendo la forma del proprio volto modificarsi, ci si debba rassegnare senza fare nulla, anzi. La verità è che è possibile rimodellare l'ovale del viso senza chirurgia, seguendo alcuni consigli e mettendo in atto delle pratiche perfette per tonificare e rassodare. Prima di scendere nel dettaglio ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Perché l'ovale del viso perde tono? Ma partiamo dall'inizio, andando alle ragioni per cui l'ovale del viso perde tono. Con il passare degli anni e in particolare durante e dopo la menopausa, i mutamenti subiti dall'organismo influiscono sulla pelle. Lo sconvolgimento ormonale, nello specifico, modifica radicalmente la qualità della pelle: le fibre di collagene – che sostengono l'epidermide – diminuiscono e perdono struttura. L'elastina invece diventa fragile, dunque il risultato è una struttura della pelle più delicata e sensibile, con muscoli che si rilassano. I muscoli non riescono più a sostenere i volumi di grasso, e tendono a cedere. Come si fa, dunque, a contrastare questo processo?

I consigli per rassodare l'ovale del viso Prima di tutto stimola la pelle, applicando ogni giorno una crema rassodante e realizzando alcuni esercizi di ginnastica facciale. Questo ti permetterà di stimolare e risvegliare i muscoli che costituiscono l'ovale. La ginnastica facciale infatti stimola la circolazione del sangue, attivando tessuti e muscoli, in più favorisce la produzione dell'acido ialuronico. Il risultato? I tratti si modellano e la pelle appare più soda. Oltre alla ginnastica facciale punta su un prodotto multi-attivo con adenosina, perfetta per dinamizzare il metabolismo cellulare, il ramnosio, che incoraggia la produzione dell'acido ialuronico. Da non dimenticare nemmeno antiossidanti e anti-infiammatori che contrastano i radicali liberi e preservano le fibre di sostegno. La texture migliore è quella oleosa, ideale per nutrire la pelle e ricca di Omega 6. Per approfondire: Ginnastica facciale: quante volte a settimana?

Come tonificare i contorni del viso ovale? Cambiamenti ormonali, stress, abitudini alimentari sbagliate oppure un dimagrimento: col tempo, purtroppo, la pelle del viso tende a cedere. Il metodo migliore per rassodare i contorni del volto è quello di usare il massaggio facciale, ottimo per rendere la pelle luminosa, elastica e liscia. Esegui dei movimenti circolari usando il palmo della mano e picchiettando sulle zone più sensibili all'invecchiamento precoce come il contorno occhi e la fronte. Ricordati che i movimenti devono essere costanti e lenti, per rendere ancora più efficaci l'olio nutriente oppure la crema idratante. Da provare pure il metodo gua sha, un automassaggio che rassoda i contorni del viso. Viene effettuato utilizzando uno strumento apposito in quarzo rosa oppure in giada, utile per massaggiare la pelle dal basso verso l'alto. Cerca di esercitare nel contempo delle piccole pressioni per un effetto botox assicurato. Il metodo gua sha infatti permette di eliminare il gonfiore localizzato e di migliorare l'elasticità della pelle. In alternativa puoi provare il rullo di giada, utile per rivitalizzare e per allentare le tensioni muscolari. Largamente utilizzato nella medicina tradizionale cinese, va conservato in frigo per garantire un effetto freddo e lasciato scivolare su guance, collo e fronte. Per approfondire: Ridoki, cosa e come si usa: tutti i benefici