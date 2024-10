Olio viso: guida alla scelta e modo d’uso

Cos'è un olio viso? L'olio viso è un trattamento ricco di vitamine, oligoelementi e acidi grassi essenziali che si prende cura in modo dolce della pelle. Grazie alla consistenza setosa, la beauty routine diventa più piacevole, veloce e, se usato in combinazione con la crema viso, la pelle è protetta dalla disidratazione e si mantiene luminosa per tutta la giornata. Caratteristiche dell'olio viso Gli oli viso possono essere puri o formulati con oli vegetali pregiati, come quello di sesamo, macadamia, argan e rosa canina. Questi ultimi sono ricchi di acidi grassi essenziali e lipidi analoghi a quelli naturalmente presenti nella cute che, come tali, vengono assorbiti direttamente dall'epidermide, lo strato superiore della pelle, dove provvedono a ripararne i danni. Allo stesso tempo, l'olio forma una sorta di scudo protettivo che difende la cute dalle aggressioni provenienti dall'ambiente esterno, aiutandola così a rimanere in equilibrio e contrastandone la perdita d'idratazione.

Perché scegliere un olio viso? L'olio viso è in grado di apportare le sostanze, in particolare gli acidi grassi essenziali, che sono indispensabili per riparare il film idrolipidico che riveste e protegge la pelle. Questa importante barriera può venire alterata dalle aggressioni esterne, rappresentate da inquinamento, aria condizionata, raggi ultravioletti e prodotti di trattamento non indicati per il proprio tipo di pelle. L'olio viso evita la disidratazione degli elementi lipidici e dell'acqua che costituiscono questa barriera e restituisce morbidezza. Altra minaccia significativa per il film idrolipidico rappresentata dal passare del tempo: tra un olio e una crema, è il primo a vantare di un più deciso potere nutriente, rigenerante e riequilibrante. Inoltre, la sua consistenza setosa e profumo delicato rendono l'applicazione viso piacevolissima. In cosa gli oli sono meglio delle creme? Contrariamente a quanto si pensa, gli oli viso sono meno appiccicosi di una crema ricca e non lasciano tracce di untuosità. Con la loro consistenza setosa e leggera sulla pelle, questi trattamenti preziosi nutrono, proteggono e rigenerano la pelle. Gli oli viso presentano, inoltre, una formulazione più stabile rispetto alle creme, pertanto richiedono un minor uso di conservanti.

Come si sceglie A chi è consigliato L'olio viso è indicato per tutti i tipi di pelle, in ogni stagione, anche in estate.

L'olio viso contrasta la comparsa delle rughe, uniforma l'incarnato e restituisce alla pelle la sua naturale luminosità.

Applicato sulla pelle leggermente inumidita, l'olio viso trattiene meglio l'idratazione e non lascia residui untuosi.

Se scelto con cura e utilizzato in giusta dose, l'olio viso è in grado di svolgere una decisa azione riequilibrante, compensando le carenze della cute. Quale olio viso scegliere a seconda della pelle Gli oli ricchi come quelli di oliva e argan sono ideali per pelli mature: il trattamento penetra a fondo nell'epidermide e riequilibra la carenza lipidica che si viene a creare con il passare degli anni, quando la produzione naturale diminuisce. Anche le pelli secche possono utilizzare un olio ricco ad alto contenuto di acido oleico, un acido grasso che aiuta a condizionare la pelle, trattenere l'umidità e ridurre l'irritazione da disidratazione. Utili possono essere l'olio di marula e di melograno. L'olio di mandorle è un prezioso alleato della cute sensibile: intensamente idratante e abbastanza delicato per chiunque abbia eczema, dermatite o semplicemente una pelle molto, molto secca; inoltre, è incredibilmente ricco di vitamina A, che gli conferisce un certo potere levigante ed anti-imperfezione, se usato localmente nel tempo. Chi ha la pelle grassa o mista, può optare per oli viso leggeri, che mantengano il giusto grado di traspirazione della cute e non peggiorino l'effetto lucido, come rosmarino, loto e jojoba. L'olio viso giusto non solo può agire come astringente per liberare il viso dall'eccesso di untuosità, ma aiuterà anche a stabilizzare e regolare la produzione di sebo della pelle. Per la pelle grassa è indicato anche l'olio di semi d'uva, un astringente naturale, che contribuisce ad opacizzare la pelle.