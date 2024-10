Cosa idrata di più tra olio di squalano e acido ialuronico? Sia l'olio di squalano sia l'acido ialuronico sono noti in cosmetica per la loro azione idratante. Anche se i risultati che assicurano sono simili e nessuno dei due è considerabile più idratante dell'altro, a causa dei principi attraverso i quale agiscono e delle rispettive formulazioni.

Cos’è l’olio di squalano? L'olio di squalano è un acido grasso realizzato in laboratorio partendo dallo squalene, un ingrediente naturalmente presente nell'olio di oliva, nella crusca di riso, nell'olio di amaranto e nella canna da zucchero, che però essendo estremamente instabile ha bisogno di essere ossidato e convertito in un elemento stabile per essere utilizzato. Lo squalene, una sostanza prodotta anche dal corpo umano, e in particolare dal fegato, che attraverso il flusso sanguigno lo porta alle ghiandole sebacee, aiutando la pelle a rimanere idratata. Purtroppo però a partire circa dai 30 anni la sua produzione cala e può essere utile integrarlo esternamente.

A cosa serve l'olio di squalano? Idrata, ammorbidisce e leviga la pelle;

Supporta la barriera cutanea;

Rallenta l'invecchiamento;

Combatte eczemi, dermatiti e rosacee. Anche a causa del fatto che con il passare degli anni la produzione naturale di squalene diminuisce progressivamente, la pelle tende a diventare più secca di pari passo con l'invecchiamento. Inserire nella propria beauty routine prodotti a base di olio di squalano può quindi rivelarsi molto utile. Si tratta infatti di un emolliente che ammorbidisce e leviga la pelle e aiuta a mantenerne l'idratazione. Inoltre, protegge e supporta la barriera cutanea e ha proprietà antiossidanti, fondamentali per prevenire i danni dei radicali liberi e rallentare l'invecchiamento cutaneo. Infine, è anche un ottimo antinfiammatorio in grado di migliorare pelle screpolata, eczema, dermatite e rosacea.

Cos'è l'acido ialuronico? L'acido ialuronico è una molecola che ha la capacità di attrarre e trattenere l'acqua nella pelle. È un elemento contenuto naturalmente nella pelle, negli occhi e nelle articolazioni, ma anch'esso con il passare degli anni tende a diminuire. Per approfondire: Crema all'Acido Ialuronico: proprietà ed efficacia

A cosa serve l'acido ialuronico? Idrata e rimpolpa la pelle;

Contrasta i primi segni di invecchiamento;

Supporta la rigenerazione cellulare. Anche l'acido ialuronico, come lo squalano, è un ingrediente prezioso per l'idratazione e il contrasto ai primi segni dell'invecchiamento. Il suo effetto principale, infatti, è quello rimpolpante, che lo porta a ridurre la comparsa di linee sottili e a mitigare otticamente la presenza di quelle già esistenti. Inoltre, aiuta la rimozione dalla pelle di rifiuti cellulari e di tossine, che se permangono rendono l'incarnato spento e opaco.

Quali sono le differenze tra olio di squalano e Acido Ialuronico? Composizione chimica;

Modalità operativa d'idratazione della pelle. Le differenza principali tra olio di squalano e acido ialuronico sono la loro composizione chimica e il modo in cui idratano la pelle. Lo squalano è un lipide e l'acido ialuronico è un glicosamminoglicano (una catena di molecole di zucchero). Mentre l'acido ialuronico è un umettante e attira l'acqua nella pelle rendendola più turgida, l'olio di squalene è un emolliente, e questo significa che agisce come una barriera che intrappola l'umidità nella pelle. Quest'ultimo, inoltre, reintegra le piccolissime particelle di olio presenti tra le cellule della pelle, aiutando a prevenire la disidratazione. Tuttavia, il fatto che funzionino in modo diverso non significa che i due ingredienti non abbiano molto in comune. Entrambi, infatti, aiutano a mantenere la pelle sana e idratata, sono ipoallergenici e adatti anche alle pelli sensibili più sensibili.

Quale scegliere e come usarlo? Seppur partendo da formulazioni diverse, olio di squalano e acido ialuronico portano a risultati molto simili. La scelta su quale dei due preferire non andrebbe quindi fatta pensando allo scopo, bensì alla partenza, ovvero alla propria tipologia di pelle. Nonostante entrambi siano adatti a tutte, l'acido ialuronico è ottimo per idratare quelle grasse o inclini ad acne, punti neri o impurità perché lavora portando l'acqua in superficie senza ostruire i pori. Anche se è leggero e non grasso e quindi non ostruisce i pori, l'olio di squalano è l'ingrediente che si dovrebbe prediligere se la propria pelle è secca. Il metodo di utilizzo dipende dai prodotti nei quali squalano e acido ialuronico sono inseriti. Che si tratti di un siero, una lozione o una crema idratante, entrambi possono essere applicati tutti i giorni, anche due volte: la sera e la mattina.